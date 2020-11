Innehelg og koronapandemi. Dette skal seks bergensprofiler se, høre og lese i helgen.

Har du avlyst alle planer i helgen? Da kan du kose deg med dette.

Forfatter Sandra Lillebø, skuespiller Bjarte Hjelmeland og komiker Christoffer Schjelderup kommer med sine tips. Foto: Bergens Tidende (arkiv)

Smittesituasjonen og årstiden gjør dette til en innehelg for mange.

Da kommer tips om tv-serier, filmer, podkaster og bøker godt med.

Her er de utvalgte godbitene til et utvalg lokale kulturprofiler:

1. Komikeren anbefaler podkast om forferdelige folk

Christoffer Schjelderup er standupkomiker og med i podkastene Skamfrelst og Pappapanelet. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Christoffer Schjelderup anbefaler podkastene «Behind the Bastards», «The Tim Dillon Show» og «Podpikene».

– Hvorfor hører du på akkurat disse nå?

– «Behind the Bastards» er en pod der de kun snakker om grusomme mennesker. Og det er bare de verste: Hitler, Stalin, L. Ron Hubbard og mye Ku Klux Klan. Det handler om horrible ting, fortalt på en veldig humoristisk og informativ måte.

– Hører du også mindre horrible ting?

– Hver søndag er det «The Tim Dillon Show», en amerikansk komiker jeg bare er helt forelsket i. Dag Sørås’ «Debrief med Dag» kommer onsdager og det gjør også den forholdsvis nye podkasten med Sarah Silverman, en annen favorittkomiker. Og så må vi støtte opp lokalt og høre på «Podpikene», to frittalende bergenske sykepleiere som ikke eier skam.

– Noe annet?

– Jeg vet at det er mange som hører mye på true crime-podkaster, men ingen true crime har ennå nådd serien «The Jinx» på HBO til knehasen engang. Se den hvis du ikke ennå har sett. Den er rett og slett for god til å være sann og så er det bare fakta.

2. Forfatteren anbefaler tidsskrift og britisk TV-serie

Sandra Lillebø kom med romanen «Tingenes tilstand» i høst. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Sandra Lillebø anbefaler TV-serien «Fleabag» og Norsk Shakespearetidsskrift.

– Hva liker du med «Fleabag»?

– Jeg har vanligvis svært liten tålmodighet med alt som handler om noen-og-trettiåringer som strever med identiteten, arbeidet, kjærligheten og sexlivet, men denne serien er virkelig både morsom og smart. Jeg lo høyt! Den går på Amazon Prime, som det er mulig å se gratis i en uke. Deretter meldte jeg meg av, for ikke å finansiere det selskapet.

– Du har kanskje noen lesetips også?

– Tidsskrift er perfekt materiale for dem som synes nyheter er for overflatiske, men har for dårlig lesekondis til hele bøker. Norsk Shakespearetidsskrift er et av de beste vi har, og la deg ikke lure av tittelen – dette er tilgjengelig lesning for alle som er opptatt av teater og scenekunst. Helt nydelig å ty til nå når alle scener er stengt.

3. Girson Dias ser på «Fargo» og leser rap-biografi

Girson Dias (til h.) er rapper og driver selskapet Full Effekt Records. Her står han sammen med Lars Kristian «Kikkan» Holme, kjent fra rapgruppen Dårlig Vane. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Girson Dias ser på den siste sesongen av «Fargo» og leser selvbiografien til den amerikanske rapperen Gucci Mane.

– Hva liker du med «Fargo»?

– Deilig at denne er tilbake. Som vanlig mange gode karakterer og fantastisk dialog. Veldig annerledes en de forrige sesongene og ikke alt som er like typisk for Fargo-universet, men det er kult likevel. Chris Rock utmerker seg i en veldig annerledes rolle en det vi er vant å se ham i.

– Og så leser du biografi?

– Selvbiografien til Gucci Mane er den eneste på boken jeg har lest på evigheter. Har hatt lyst til å komme i gang med noe lesing, og da var dette i hvert fall rette plassen for meg å starte. For en historie og berg-og-dal-bane av et liv. Det er kult at den er skrevet i Guuci sitt språk, og at man får inntrykk av han har faktisk vært med å skrive en del her, og ikke bare sitter og forteller til en forfatter. Delene om musikken og om hvordan visse låter blir til er gull!

4. Dette hører skuespilleren mens han sykler

Bjarte Hjelmeland anbefaler folk å først lese «Søsterklokkene» av Lars Mytting, og deretter lese hans anbefaling. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Bjarte Hjelmeland hører på «Hekneveven» av Lars Mytting på lydbok:

– «Hekneveven» er en videreføring av boken «Søsterklokkene», og veldig spennende. Det er en gammel historie, har kvaliteter av sagn blandet med det gamle bygdelivet, og et veldig fascinerende landskap. Jeg liker at Lars Mytting selv leser på sin egen dialekt, det gir en autentisk følelse.

– Når hører du på lydbok?

– Jeg veksler mellom lydbok og podkaster om amerikansk politikk, som jeg hører på i bilen eller mens jeg går eller sykler. Jeg merker at jeg velger lydbok foran serier etter hvert som jeg blir eldre, men jeg vet ikke helt hvorfor.

– Hva med TV-serier?

– Alle snakker om TV-serier, og jeg prøver å motivere meg til å se, men jeg er et auditivt menneske og velger å lytte i stedet for å se på ting.

5. Filmskuespilleren ser politisk drama

Stig Amdam er skuespiller ved DNS og aktuell med NRK-serien «Atlantic Crossing» hvor han spiller general Carl Gustav Fleischer. Foto: Alice Bratshaug

Skuespiller Stig Amdam ser drama fra andre verdenskrig og fra vår egen tid.

– Jeg har hatt stor glede av å se «Das Boot» på NRK. Strålande tysk drama. Og så er det «The Comey Rule» om FBI-sjefen, flott framstilt av skuespiller Jeff Daniels.

Men det er ikke bare dramaserier Amdam kan anbefale.

– Jeg er en hund etter gode historiske dokumentarer, og Netflix har en om Robert Kennedy som er jeg synes er god.

Selv om Amdam har sansen for TV-serier og dokumentarer er det én ting som ingenting kan måle seg med.

– Man blir jo skjermlei i disse dager og da er ingenting som en god bok, og de er det heldigvis uendeleg mange av.