Oddgeir Bruaset er så glad i å synge julesanger at han trosser legenes råd på julaften

Nå vil han la den yngre generasjonen få tilgang til julesangskatten.

Oddgeir Bruaset er redd mange julesanger går i glemmeboken hos oppvoksende generasjoner. – Den gamle sangskatten er borte fra skolen, og julesangene som har et kristent innhold, er enda mer borte, sier Oddgeir Bruaset. Foto: Staale Wattø

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Han har alltid vært glad i å synge, ikke minst julesangene – som han lærte av foreldrene sine og av en eldre, dyktig lærer som sang og spilte trøorgel.

– Julesangene har vært en viktig del av julefeiringen min. Nå er stemmen blitt rusten, og legene har enda til gitt meg sangforbud. Men i julen bryter jeg forbudet og jeg gjør det med god samvittighet, røper Oddgeir Bruaset.

Les også Sissel klar med to nye julesanger – før hun skal synge for sitt minste førjulspublikum noensinne

Fakta Nytt julehefte i år

Oddgeir Bruaset (født 1944) er journalist, lærer, forfatter og programleder bosatt i Spjelkavik i Ålesund. Mest kjent fra NRK-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» (2001-2014), som innbrakte ham hedersprisen under Gullruten i 2009 Fra Oddgeir Bruaset har det tidligere vanket bok om julefeiring og juletradisjoner på avsidesliggende steder, i fortid og nåtid og basert på TV-serien. Han har også tatt for seg juletreets 500 år lange historie, samt viet seg julesangene i flere omganger. Aktuell med «Stille natt – historiene bak julesangene våre», som utgis av Vigmostad & Bjørke. De siste seks årene har Bruaset budt på et julehefte under tittelen «Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu». I år kommer det i stedet et nytt hefte kalt «Juleklang». – Også det handler om fornøyelige historier som ligger til grunn for ulike julesanger, og meningen er at nye hefter om samme emnet skal komme ut også i årene som kommer, forteller Bruaset. Les mer

Oddgeir Bruaset gjorde at mange TV-seere «oppdaget» Norge – i løpet av årene med «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», vist på NRK i 2001–2014. Foto: NRK

Men NRK-veteranen, kjent for sin mangeårige serie «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», er nå bekymret for at vi er i ferd med å glemme både julesangene og de andre sangene som dagens eldre lærte på skolen.

Når han nå slipper en oppdatert bok om julesangenes historie kalt «Stille natt – historiene bak julesangene våre», tar han med alle vers og noter med besifring. Ikke bare av respekt for opphaverne, men også i et forsøk på å la den yngre generasjonen få tilgang til julesangskatten.

Kulturarv

– Den gamle sangskatten er borte fra skolen, og julesangene som har et kristent innhold, er enda mer borte. Skolen skal ikke drive forkynning, sier loven. Det er gjort i respekt for det kulturelle mangfoldet, landsmenn med en annen religiøs bakgrunn enn vår. Det er til å forstå, sier Bruaset, men legger til:

– På den andre siden synes jeg vi har gått for langt, når skolene setter forbud mot juleavslutning i kirken, for ikke å snakke om å nekte barn å gå rundt juletreet og synge tradisjonelle julesanger på skoleplassen. Vi har tross i alt en kulturarv å ta vare på.

I sin julesangbok velger Oddgeir Bruaset å holde seg til sanger med for ham en viktig fellesnevner.

– Julesangene favner om så mangt – på en side Bibelens julebudskap, på den andre den verdsliggjorte og kommersielle delen av julen: hvit snø og kanefart, nisser, tusser og troll, kjærlighet og romantikk. For å avgrense det veldige tilfanget har jeg holdt meg til sanger som tar utgangspunkt i stallen, stjernen og den lille familien.

Gamle og nye

Et annet fellestrekk er ifølge forfatteren det rolige tempoet, det melodiøse, det høytidsstemte – i kontrast til «Rocking around the Christmas tree» eller «Jeg så mamma kysse nissen, jeg».

Bruaset løfter frem «Happy Xmas (War Is Over)», «Nordnorsk julesalme», «En stjerne skinner i natt», «I en natt», «Himmel på jord», «Himlen i min famn», «Josefs julevise», samt sine egne favoritter – der han ikke klarer å velge én:

– Av de sangene jeg liker aller best å høre, har jeg valget mellom «Glade jul» og «O helga natt». Jeg tar de begge! Når klokken går mot midnatt lille julaften, når treet er pyntet og ståket har stilnet, siger jeg ned i en dyp stol og nyter tonene til Mahalia Jacksons virtuose versjon av «Silent night» og Jussi Börlings udødelige tolking av «O helga natt». Da er det jul i huset.

I ring rundt juletreet mens de synger: Barn i 1960. Foto: NTB

Et julemenneske

Oddgeir Bruaset kaller seg et julemenneske, og selv trekker han linjene mellom TV-serien som ble en av NRKs største suksesser, og hvorfor julebøkene hans slår an. Han kaller seg selv en nostalgiker som søker til opplevelser og hendelser i barne- og ungdomsårene.

– Det gjelder generelt, og det gjelder julen spesielt. Jeg var så heldig å vokse opp i trygge forhold i en storfamilie – foreldre og en bror, pluss besteforeldre på loftet og onkler og tanter i nabohusene. Et par dager før jul var jeg sammen med en onkel og fikk velge ut det fineste juletreet som fantes i skogen hans, julekvelden var alle samlet hos oss, første juledag var vi hos en onkel og en tante, andredagen var det juletrefest på ungdomshuset, i romjulen var vi i juleselskap hos hverandre, og nyttårskvelden var alle samlet hos oss igjen, mimrer han raskt før han foreslår:

– Kanskje blir minnene om barndomsjulen ekstra skinnende med årene, men høytiden står i en spesiell glans. Kall det gjerne sentimentalitet. Etter at jeg begynte å skrive bøker, var det naturlig å la julen bli en del av bokarbeidet.

Enklere liv

Oddgeir Bruaset funderer på hvordan TV-seriens seertall, på opp mot 1,2 millioner, kanskje er utslag av ønsket om et enklere liv, en reaksjon på det rastløse livet mange lever – i kamp mot klokken, stresset og jaget. Nå viderefører han det i bokform.

– Juleheftene i tidligere tider handlet gjerne om gammeldags julefeiring, om julegjestebud på gårdene, om sledetur til kirken, om kanefart, bonderomantikk og julesentimentalitet. Når folk som har levd en stund leser julehistoriene jeg har skrevet, blir de kanskje minnet om det de leste i tidligere tiders julehefte. Og så lenge historiene jeg forteller har hendt, blir effekten bare forsterket.

Han sier til NTB at det er «synsing», men at han har tenkt på hvordan de fleste som drar til storbyen kommer fra landbygden der alle kjente alle, på godt og vondt.

– Så havner de kanskje i en blokk en drabantby, der det bare er dørskiltet som forteller hvor de bor. Blir vi sittende i ei stor blokk, der vi kjenner få eller ingen, føler vi oss fort bortkomne. Ingen kjenner seg mer ensom enn den som er alene blant mange. Og så begynner vi kanskje å lengte tilbake til et enklere liv. Men ute i distriktene er arbeidsplassene færre, vennene er borte, tilbudene små, og så blir det med lengselen og drømmen.