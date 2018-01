Merete Hodne tapte erstatningssaken hun har reist mot Løgnaslaget, og må betale for saksomkostningene til komikerne.

Fredag kom dommen i erstatningssaken frisør Merete Hodne reiste mot Løgnaslagets medlemmer Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen og Bjørn Aslaksen, samt deres produsent og tekstforfatter Pål Mangor Kvammen. Der kommer det fram at hun tapte og må betale 261. 825 kroner saksomkostninger innen to uker, skriver Aftenbladet.

– Dette var en deilig start på helga, sier Per Inge Torkelsen til Aftenbladet.

Han legger til at han ikke er spesielt overrasket over utfallet av saken.

– Jeg var 99,9 prosent sikker på at vi ikke ville bli dømt. Dette er en viktig sak for oss og for andre revyensembler, og det er greit å få bekreftet at det er lov å si det vi har sagt, sier Torkelsen.

Det var omtalen av Merete Hodne som «nazi-frisør» i revyen Løgnasevangeliet som var bakgrunnen for at Hodne gikk til sivilt søksmål mot gruppa.

Torkelsen sier videre at han ikke blir forundret om Hodne anker.

– Jeg blir ikke forundret, men jeg håper ikke det blir flere runder i retten. Vi har brukt veldig mye tid på dette, både ved å lese 1000 sider saksdokumenter og ved å bruke tre dager i retten, midt i den travle julebordsesongen. Noen av oss måtte si nei til julebordjobber på grunn av dette.Vi opplevde for øvrig ingen oppgang i billettsalg til den omtalte revyen som følge av denne saken.

– Blir det aktuelt å kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste fra Hodne?

– Det tror jeg ikke vi gidder. Dette blir dyrt nok for henne. Vi har ikke diskutert det ennå, men jeg tviler på at vi kommer til å gjøre det, sier Torkelsen.