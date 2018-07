Det var lenge jevnt i teten, men så skjøt vinneruttrykket fart og la de andre langt bak seg. La oss håpe at taperne beliter seg.

BT har gjennom en artikkelserie engasjert språkforskere, forfattere og ikke minst lokale bergensere i et forsøk på å finne det mest bergenske uttrykket gjennom tidende.

Avstemningen stengte onsdag klokken 18.00.

Totalt stemte over 18.500 lesere. Det har til og med kommet inn stemmer fra land som Spania, England, USA, Tyskland, Portugal, Frankrike, Latvia, Maldivene, Hellas og Romania.

Dette har vært en emosjonell berg-og-dalbane.

«Undikk» nådde ikke opp med sine 2054 stemmer. Det var heller ikke nok engasjement rundt «daier», som ble hengende etter med sine 1455 stemmer.

Den endelige avgjørelsen

Det ble til slutt «belite seg» som stakk av med en klar seier, med sine 2818 stemmer.

Uttrykket gikk tidlig opp i ledelsen da avstemningen startet forrige onsdag. Etter helgen var det et lite tidsvindu hvor kun 18 stemmer skilte «belite seg» og «tjommi». Men så skjøt «belite seg» fart og la «tjommi» langt bak seg, uttrykket som endte på en solid annenplass med 2325 stemmer.

Fakta: Ti på topp 1. «Belite seg» 2. «Tjommi» 3. «Hallaien» 4. «Bekkalokk» 5. «Undikk» 6. «Sløkket» 7. «Knall i padden» 8. «Daier» 9. «Rævedilter» 10. «Gåmann»

På tredjeplass endte «hallaien» med 2154 stemmer, tett etterfulgt av «bekkalokk» med 2131 stemmer.

Stammer fra norrønt

Gunnstein Akselberg er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen og språkorakel i «Eides Språksjov».

Han forklarer at uttrykket «belite seg» opprinnelig kommer fra vikingtiden og det norrøne språket.

– Ordet «hlita» i det norrøne vokabularet betyr å være tilfreds med, fornøyd med eller nøye seg med noe, forteller Akselberg.

Ørjan Deisz (arkiv)

I det moderne språket betyr «belite seg» at man godtar noe. I Bergensk brukes det mye om å stole på noe, følge spillereglene og akseptere en avgjørelse. Man sier for eksempel «du må belite deg» til noen som jukser i fotball, forklarer professoren.

Han mistenker at «belite seg» vant konkurransen fordi det er det mest eksotiske uttrykket på listen.

– De fleste uttrykkene på listen er ganske gjennomskuelige, man forstår hva de betyr. Mens «belite seg» ikke er like lett å gjennomskue og høres eksotisk ut dersom man ikke kjenner til det, mener Akselberg.

Godtar bergensernes avgjørelse

Forfatter og lokalhistoriker Jo Gjerstad satt i juryen som bestemte hvilke ti uttrykk som skulle gå videre til finalen, etter at over tusen forslag ble lagt igjen i kommentarfeltene under den første artikkelen.

Gjerstad var ikke noe fan av at «belite seg» skulle være med på topp-ti-listen over bergenske uttrykk fra starten av. Han argumenterte med at «belite seg» også brukes flittig i Rogaland og derfor burde fjernes.

Nå forteller forfatteren at han godtar bergensernes avgjørelse.

Tor Høvik

– Jeg har sett i kommentarfeltet at mine påstander er forsøkt tilbakevist. Jeg er ikke helt enig i kommentarene, og mener fortsatt at ordet ikke er særegent for Bergen. Men jeg må jo bare godta avgjørelsen, sier en litt skuffet Gjerstad.

Akselberg mener derimot at det var riktig å ta med «belite seg» på listen, selv om uttrykket brukes andre steder i landet.

– Mange uttrykk finner man igjen andre plasser, så det synes jeg ikke er et godt nok argument for å ikke ha det med på listen. Det vil være vanskelig å finne uttrykk som er helt unike for en by, sier Akselberg.

Ikke-bergenser heiet på vinneruttrykket

Stipendiat i allmenn lingvistikk ved Universitetet i Bergen (UiB), Trude Bukve, satt også i juryen.

– Jeg hadde «belite seg» og «tjommi» langt oppe på listen min. Jeg synes de er gode uttrykk som jeg mener er typiske for bergensdialekten, sier en fornøyd Bukve da hun får vite resultatene.

Tor Høvik

Bukve er født ikke-bergenser og kommer opprinnelig fra Sogn og Fjordane. Nå bor hun heldigvis i Bergen.

– Når man kommer «utenfra» og skal integreres i Bergen, prøver man å lære seg den lokale sjargongen. Og da jeg trente håndballaget til datteren min, var «belite seg» uttrykket som ble brukt mest på banen, forteller hun.

Mener bergensere ikke har peiling

Sylfest Lomheim er blant Norges mest kjente språkvitere. Han synes bergenserne har valgt fornuftig, men han synes ikke annenplassen hører hjemme på listen i det hele tatt.

– «Belite seg» er veldig typisk bergensk, så det er en god vinner. Men «tjommi» er langt mindre typisk for Bergen, sier han.

Eirik Brekke (arkiv)

«Tjommi» stammer nemlig fra engelsk og brukes både på østlandet og andre plasser i landet, forklarer språkviteren.

– Dette viser at bergensere ikke har særlig innsikt i sitt eget talemål. Derfor må jeg gratulere dere med en fornuftig førsteplass, for dersom «tjommi» hadde vunnet, ville det vært et stort feilgrep, sier Lomheim.

– Kan bli flinkere til å belite meg

Popartisten Silja Sol kommer fra Bergen, og satt i juryen som valgte topp-ti-finalistene. Hun hadde «knall i padden» som sin favoritt, og er skuffet over at uttrykket ikke stakk av med seieren.

– I tillegg synes jeg det var dumt at «daier» ikke fikk så mange stemmer. Men jeg er glad for at «hallaien» endte blant de fem mest populære i alle fall.

Marita Aarekol (arkiv)

Artisten forteller at hun ikke bruker vinneruttrykket «belite seg» noe særlig.

– Samtidig kan jeg jo bli flinkere til å belite meg, sier hun lattermildt.