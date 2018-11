Festspillene har åpnet lommeboken og hentet verdens kanskje mest kjente cellist.

«Overlegent virtuost taklet han de slett ikke beskjedne tekniske utfordringer, som særlig i de avsluttende giguer virket halsbrekkende, mens de langsomme sarabandesatsene åpenbarte varme i klang og uttrykk».

Slik lød det i et entusiastisk leserinnlegg i Bergens Tidende 30. mai 1983. Innlegget var skrevet av Valter Aamodt, og handlet om Yo-Yo Mas konsert i Håkonshallen under Festspillene det året.

Siden den gang er den kinesisk-amerikanske cellisten blitt en av den klassiske musikkens superstjerner, og til neste år er han tilbake i Bergen for å spille under Festspillene.

Spilte for Kennedy som syvåring

Festspilldirektør Anders Beyer sammenlikner Yo-Yo Ma med den amerikanske dirigenten og komponisten Leonard Bernstein.

– Yo-Yo Ma har fått klassisk musikk ut til mange flere enn man skulle tro. Han er litt i samme selskap som Leonard Bernstein, på den måten at han har funnet en måte å formidle klassisk musikk på som gjør at den taler til folk over hele verden, sier Beyer.

Under Festspillene skal Yo-Yo Ma opptre sammen med pianisten Katryn Stott, og de skal blant annet fremføre verk av Stravinskij, Prokofjev og Rachmaninov.

Yo-Yo Ma ble født i Paris i 1955. Begge hans foreldre er kinesiske, og han ble omtalt som et vidunderbarn i ung alder. Yo-Yo Mas eventyrlige karriere på scenen begynte allerede da han var fem år gammel, og som syvåring spilte han for de amerikanske presidentene Dwight D. Eisenhower og John F. Kennedy.

Det var nettopp den nevnte Bernstein som presenterte cellisten for det store amerikanske publikum, i 1963, da Yo-Yo Ma var åtte år gammel.

– Noe magisk

Anders Beyer mener det er noe magisk med musikere som Yo-Yo Ma.

– Det er noe magisk med musikere som Bernstein, pianisten Lang Lang og Yo-Yo Ma, musikere som alltid er interessert i å finne ut hva som skjer på den andre siden av hekken. Musikere som assosierer seg med både rock og folkemusikk i tillegg til klassisk, sier Beyer.

– Hvor mye har dere betalt for Yo-Yo Ma?

– Det jeg kan si er at vi her må opp på den øverste hyllen, på samme hylle som man finner for eksempel pianisten Lang Lang, sier Beyer.