Kjendiser og TV-navn fra hele Norge var i Grieghallen lørdag for å feire TV-bransjen. I år er det 20. gang Gullruten blir arrangert.

– Et knusende nederlag om vi ikke tar vinner. Da er det en garantert heksejakt mot oss, sier Gullruten-nominerte Odd-Magnus Williamson, fra den røde løperen i Grieghallen.

Lørdag kveld var Grieghallen for 20. gang fylt til randen av kjendiser under TV-bransjefesten Gullruten. I løpet av kvelden deles 21 priser ut, til alt fra beste TV-serie, beste skuespiller og årets øyeblikk. BT var åp den røde løperen for å snakke med de nominerte kjendisene.

I fjor dro Bergen og Vestlandet hjem en rekke priser, blant annet for «Fjorden Cowboys», Aber Bergen og Leo Ajkics «Flukt». I 2018 er det Aber Bergen som er nominert for mest.

Odd-Magnus Williamson, som spiller en av hovedrollene i «Aber Bergen», hadde klokkertro da han møtte BT.

– Det er skandale om vi ikke vinner, sier han.

Fakta: Gullruten Prisutdeling for TV-bransjen.

Arrangeres i Grieghallen lørdag 5. mai.

Sigrid Bonde Tusvik er programleder i 2018.

Det deles ut 21 priser i løpet av kvelden.

Spilles inn mellom 19.30 og 22.00. Vises på TV 2 mellom 22.15 og 00.15.

Sykkel-VM nominert

Aber Bergen er nominert i kategorien «Beste TV-drama», og hovedrolleinnehaver Ellen Dorrit Petersen og Williamson er henholdsvis nominert som beste kvinnelige og mannlige skuespiller. TV 2s Sykkel-VM-sendinger er nominert i sjangeren «beste event eller sportssending».

I tillegg har bergenser og statsminister Erna Solberg hatt en ekstra grunn til å følge med i år. Hun er deltaker i både «Da Vi Styrte Landet» og «Datoen», som er nominerte.

– Dette er en nydelig begivenhet, sier Solberg, som hadde med seg datter Ingrid Solberg Finnes.

– Har du noen favoritter i kveld?

– Vel. Jeg er med i to av programmene, så jeg burde jo heiet på dem. Ellers ligger jeg litt på etterskudd med TV-tittingen. Jeg er glad i TV-serier, men ligger jevnt over et år eller to på etterskudd, sier Solberg.

Autografjeger

Over én time før kjendisene inntok den røde løperen ved Grieghallen møtte flere skuelystne publikummerne og autografjegerne opp i håp om å møte sine forbilder.

– Jeg har skaffet meg fire til nå. Alt skal signeres på russedressen min. Og jeg skal skaffe en del selfier. Jeg er ikke russ altså, og har aldri vært det, men skal gifte meg. Dette er en del av utdrikningslaget mitt, sier Åse Rebekka Hansen.

I løpet av en kort periode fikk hun hanket inn både Solveig Kloppen og VG-TVs Morten Hegseth.

– Det er bare gøy å signere for fansen, sier Hegseth.

Lover overraskelser

I år som i fjor er komiker Sigrid Bonde Tusvik programleder for Gullruten.

– Det blir mange overraskelser i år, og jeg håper at publikum koser seg. Og jeg har troen på at det blir enda bedre i år enn i fjor. Men det er vanskelig å hoppe etter seg selv, sier Tusvik.

Flere nominasjoner

– I år fortjener Paradise Hotel å vinne. Dette er vår sterkeste sesong, sier programleder Triana Iglesias.

Hun kan dra hjem prisen for beste konkurransedrevne reality.

Blant andre nominerte på den røde løperen var Truls Svendsen, som gjennom TV-serien Gjennom TV-serien «Truls à la Hellstrøm» har blitt forsøkt omgjort til kulinarisk mester av kokk Eyvind Hellstrøm.

– Jeg har lært mye, men har allerede falt helt tilbake i gamle vaner, sier Svendsen.

I kveld kan programmet vinne både prisen for årets nyskapning og beste underholdningsprogram.

Fakta: De nominerte Beste underholdningsprogram Truls ala Hellstrøm, Plan-b for TV 2

Stjernekamp, Monster for NRK

Huskestue, Seefood TV for TV 2

En kveld hos kloppen, Monster for TV 2 Beste konkurransedrevne reality Farmen, Strix for TV 2

Mesternes mester, Rubicon for NRK

Paradise hotell, Mastiff for TV3

Alt for Norge, Monster for Discovery Networks Norway (TVNorge) Beste reality Luksusfellen, Rubicon for tv3

Teenage Boss. NRK for NRK

Familieekspedisjonen, Strix for NRK

Ramm og Tørnquist redder Norge, Monster for TV 2 Beste dokusåpe Veterinærene, Globus media for tv3

Tangerudbakken borettslag, Zacapa film for discovery networks norway (tvnorge)

I kongens klær, Novemberfilm for discovery networks norway (tvnorge)

Danskebåten, Rakett for discovery networks norway (tvnorge) Beste TV-drama En Natt, Viafilm for NRK

Skam, NRK for NRK

Aber Bergen, ITV Studios for Tv3

Heimebane, Motlys og NRK for NRK Beste humorprogram Vikingane, Viafilm og NRK for NRK

Hit for Hit, Seefood TV for NRK

Hvite Gutter, Feelgood SFT for Disovery Networks Norway (TVNorge)

Stories From Norway, Concorde for Discovery Networks Norway (TVNorge) Beste barne- eller ungdomsprogram Zombielars, Tordenfilm for NRK

Temadager Overgrep, Bivrostfilm og NRK for NRK

Sangfoni, NRK for NRK

MGP Jr, NRK for NRK Beste livsstilsprogram Eventyrlig Oppussing, TMM for Tv3

Hagetid, Pandora for TV 2

FBI, NRK for NRK

Helsekontrollen, Mastiff for TV 2 Beste nyhetssending eller aktualitetsprogram Faten Tar Valget, NRK for NRK

Valg 2017: Detektor, NRK for NRK

Dagsrevyen, NRK for NRK

Insider Fem, Novemberfilm for Discovery Networks Norway (Fem) Beste TV-dokumentar St. Halvardhjemmet, Zacapa Film for NRK

Den Norske Islamisten, Upnorth Film And Curry Film for NRK

69 Minuetter Av 86 Dager, Sant & Usant for Aftenposten TV

Mellom Oss, Medieoperatørene for Aftenposten TV Beste dokumentarserie Søsken, Novemberfilm for TV 2

Takin Ova, Norsk Fjernsyn for NRK

Da Vi Styrte Landet, Norsk Fjernsyn for NRK

Datoen, Monster for NRK Beste kvinnelige skuespiller Myanna Buring for En Natt, Viafilm for NRK

Gørild Mauseth for Monster, NRK for NRK

Ane Dahl Torp for Heimebane, Motlys og NRK for NRK

Ellen Dorrit Petersen for Aber Bergen, ITV for Tv3 Beste mannlige skuespiller Axel Bøyum for Grenseland, Motlys og NRK for NRK

Anders Baasmo Christiansen for En Natt, Viafilm for NRK

Tobias Santelmann for Grenseland, Monster for TV 2

Odd Magnus Williamsson for Aber Bergen, ITV for Tv3 Beste kvinnelige programleder Helene Sandvig for Helene Sjekker Inn, NRK for NRK

Line Elvsåshagen for Line Fikser Kroppen, NRK for NRK

Emma Clare Gabrielsen for Innafor, NRK for NRK

Janne Amble for Insider Fem, Novemberfilm for Discovery Networks Norway (Fem) Beste mannlige programleder Kristian Ødegård for Huskestue, Seefood for TV 2

Bård Tufte Johansen for Nytt På Nytt, NRK for NRK

Øyvind Mund for Samme Tid Neste År, ITV for TV 2

Harald Eia for Brille, Feelgood SFT for Discovery Networks Norway (TVNorge) Årets deltaker Familien Azeem for Familieekspedisjonen, Strix for NRK

Markus Sverre Steen for Søsken, Novemberfilm for TV 2

Jon Henrik Larsen for Salangen Nyheter, Novemberfilm for Tv3

Viktor Johannes Sandal for Datoen, Monster for NRK Årets nyskapning Truls Ala Hellstrøm, Plan-B for TV 2

Line Fikser Kroppen, NRK for NRK

Da Vi Styrte Landet, Norsk Fjernsyn for NRK

Stories From Norway, Concorde for Discovery Networks Norway (TVNorge) Beste event eller sportssending Sykkel-VM I Bergen, TV 2 for TV 2

P3 Gull, NRK for NRK

Melodi Grand Prix 2018, NRK for NRK

Marcus og Martinus I Spektrum, Fenomen og Warner Bros. for Discovery Networks Norway (TVNorge)

