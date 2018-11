Se hva som skjer i helgen i ukens fem fine!

FESTIVAL: Oppsøk lyset i mørket

Lien, Kyrre / SCANPIX

Hva: Mørkefest.

Hvor: Bergen Offentlige Bibliotek.

Når: Fredag til søndag.

Hvorfor: November er for spesielt interesserte. For selv om det i skrivende stund er rene maiværet ute, er måneden vi nå er inne i vanligvis en prøvelse. At vi alle kan trenge litt trøst i høstmørket, har folkene på biblioteket forstått. Derfor disker de opp med Mørkefest til helgen, med blant annet debatter, samtaler og konserter.

På Mørkefest møter du alt fra Claus Lundekvam til den svenske forfatteren Caroline Ringskog Ferrada Noli. Du kan lære alt du trenger å vite om Jo Nesbøs Harry Hole på 90 minutter. Og så kan du få oppleve den herlige svenske artisten Jens Lekman, som med låten «Maple Leaves» står bak en av de store høsthymnene.

Fredag skal Lekman også være med på en samtale om hva som egentlig er verdens tristeste sang, sammen med blant andre Eirik Glembek Bøe (Kings of Convenience), Pål Vindenes (Kakkmaddafakka) og den lovende artisten Anja Holt Kleive.

Forrige gang verdens tristeste sang ble snakket om på biblioteket, var «vinneren» låten «I Am the Cosmos» av Chris Bell. Men den ville jeg spart til en regnværsdag.

Kjetil K. Ullebø

KUNST: God kunst om god kunst

Rune Berentsen

Hvem: Tom Kosmo

Hva: Kunstutstilling

Hvor: Kulturhuset Oseana, Os

Når: Lørdag 10. november

Hvorfor: Kunstner Tom Kosmo er en tydelig favoritt i jungelen av altfor blyge, norske samtidskunstnere.

På Oseana har han med seg utstillingen «Wilderless», et ironisk ordspill på begrepet «wilderness». Kosmos bilder er også fulle av natur og villmark, men han driver og plasserer tilskuere i maleriene sine, som gjør at de får et ekstra lag av metakommentar og mystikk.

Den surrealistiske kunstneren Rene Magritte er en åpenbar referanse for Kosmo. Den belgiske legenden plasserte også personer i absurde posisjoner i sine bilder, nesten som optiske bedrag.

Kanskje Kosmo også ønsker å undersøke hva et maleri kan gjøre med hjernen din. Hvem vet.

Frode Bjerkestrand

KONSERT: Løvsang

Eirik Lande / Snertingdal Records

Hva: Avind

Hvor: Victoria Café og Pub

Når: Lørdag 10. november kl. 20.

Hvorfor: Høst er høst. Løvet faller, lyset svinner og alenetiden øker. Enten man elsker høsten eller hater den, er det lite annet å gjøre enn å trekke på seg ullsokkene, finne frem tekoppen og gi seg hen. Da trenger man høstmusikk, tradisjonelt forstått som noe mykt og melankolsk, gjerne litt lavmælt og innadvendt. Nettopp slik musikk lager bandet Avind – og de gjør det godt.

«Du kan bruke mørket innafrå til lys», synger låtskriver Tonje Tafjord i åpningslåten på debutalbumet «Evig blenda». Platen ble sluppet i mai, men kommer først nå som trærne kler seg like nakne som jeg-personen i sangene. Styrken i Avinds behagelige gitarpop ligger i Tafjords lyse stemme, milde sunnmørsdialekt og fengende melodier, samt en effektiv veksling mellom rene og skurrende gitarer. Bandnavnet betyr visstnok noe midt imellom misunnelse og voodoo – og hvis konserten holder hva albumet lover er det god grunn til å være misunnelig på dem som får den med seg.

Erik Fossen

TEATER: Linda Eide på nye oppdrag

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hva: Oppdrag Mottro

Hvor: Hordaland teater

Når: Premiere 10. november

Hvorfor: For noen år siden hadde Linda Eide fast spalte i Bergens Tidende. Alle som har prøvd å skrive noe litt vittig, litt finurlig om livet, verden, samfunnet på fast basis, vet at det er grusomt vanskelig. Og alle som ikke har prøvd, kan nok tenke seg det. Og det var altså da Linda Eide var i beit for et tema til en spalte, at hun kom på å ringe sin mor, ifølge et intervju hun gjorde med BT i mai i år.

Resultatet ble mange festlige spalter, boken «Oppdrag Mottro. Jakta på gamle dagar», og nå en teatermonolog som har premiere på lørdag.

«Etter ei telefonsamtale med Mottro skjøna eg at ho hadde hatt eit liv før meg. At livet hennar ikkje starta med meg. At eg meir var slutten. Det var jo eit kolossalt sjokk. Men då blei ho mykje meir interessant. Og eg litt mindre interessant», sa Eide til BT i vår.

Det går ikke an å forstå samtiden uten å kjenne til – og så langt det er mulig – forstå fortiden. Som Linda Eide selv sa: «Eg har fått det for meg at når ein no ikkje lenger har lov til å sjå tilbake, då er ein ikkje med på utviklinga, så gløymer ein at det kanskje kan vere noko der å ta vare på. Ikkje alt, for all del, men at det beste frå fortida kan bli med inn i framtida.»

Guro H. Bergesen

KUNST: The Nerdrum has landed

Håvard Bjelland (arkiv)

Hvem: Odd Nerdrum

Hva: Kunstutstilling

Hvor: Kunsthuset Wendelboe

Når: Fra lørdag til 30. november

Hvorfor: Å diskutere kvalitet i kunst blir ofte som å diskutere størrelsen på universet. Fascinerende, men litt utmattende og meningsløst.

Debatten om Odd Nerdrums kunst har stilnet noe de siste årene, og omtalen av ham har handlet mer om en begredelig skattesak enn noe annet. Desto bedre er det at folk nå kan oppsøke kunstnerens bilder selv på Kunsthuset Wendelboe i Bergen sentrum.

Odd Nerdrum er ikke bare en kunstner, han er en skole. Han er internasjonalt anerkjent for sine mørke, dramatiske landskapsbilder, der mennesker vekselvis er zombieaktige og ropende desperate, inkludert gjengivelser av ham selv.

Her hjemme har kritikken av bildene hans vært brutal, med ordbruk som «selvsentrerte», «pompøse» og «pretensiøse». Andre er dypt fascinert av teknikk og uttrykk.

Vel, smak er en relativ sans. Se og døm selv.

Frode Bjerkestrand