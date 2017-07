Den tidligere Beatles-trommeslageren Ringo Starr feiret sin 77-årsdag fredag med å kunngjøre at han gir ut nytt album i september.

På det nye albumet «Give more love» bidrar blant andre det andre gjenlevende Beatles-medlemmet Paul McCartney. Så tidlig som i februar gjorde trommeslageren det kjent at de to skulle i studio sammen igjen.

Stjernelag

Blant de andre som er med på innspillingen av «We're On the Road Again» er den tidligere Eagles-gitaristen Joe Walsh, som er Starrs svoger, samt Edgar Winter og Steve Lukather, ifølge Rolling Stone.

McCartney spiller også på sporet «Show Me the Way», mens andre gjester inkluderer Peter Frampton («Laughable»), Richard Marx («Speed ​​of Sound»), Glen Ballard («Electricity»), Dave Stewart, Don Was og nok et tidligere Eagles-medlem – Timothy B. Schmit.

Ti sanger

Det følger med fire bonuskutt, hvorav ett er originalinnspillingen av hans gamle hit «Back Off Boogaloo», som Starr kom over da han flyttet fra et hus til et annet.

Ringos 19. soloalbum inneholder ti sanger og slippes 15. september. Til høsten legger han ut på turné med sitt All-Starr Band med oppstart 13. oktober i Las Vegas.

Selv har Ringo Starr valgt å feire dagen blant annet på Facebook der han har lagt ut videoer fra steder som Abbey Road Studios i London og Capitol Records i Los Angeles.