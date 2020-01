Kygo har fullført låten Avicii aldri ble ferdig med før han tok selvmord

– Det er ikke lett å se om folk sliter, sier Kygo.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

AVICII: – Dette blir vår hyllest til Avicii, sier Kyrre Gørvell-Dahll, alias Kygo, om den nye singelen «Forever Yours» som slippes fredag. Foto: Rune Sævig

Tim Bergling, kjent under artistnavnet Avicii, døde 20. april 2018. Han tok selvmord på ferie i Oman etter en lang periode med helseplager.

– Mye å takke ham for

Avicii var Kygos store idol – og til BT sier han at Aviciis «Levels» er den låten som står mest frem for ham fra det forrige tiåret.

– Den låten kickstartet så mye. Avicii innførte nesten en ny stil og banet vei for de fleste DJ-er og produsenter som holder på med elektronisk dansemusikk, inkludert meg selv. Vi har mye å takke ham for, sier Kyrre Gørvell-Dahll, alias Kygo, når BT treffer ham i Las Vegas.

AVICII: Tim Bergling, alias Avicii, var en av verdens største EDM-stjerner. Foto: Lucy Nicholson, Scanpix

Den svenske låtskriveren og vokalisten Sandro Cavazza er linken mellom Avicii og Kygo nå.

Kygo og Cavazza ga i 2018 ut låten «Happy Now», som til nå er strømmet 288 millioner ganger på Spotify.

– Vi er blitt gode venner. Og har planer om å samarbeide mer fremover, sier Kygo.

– Tim var glad i låten

Cavazza jobbet tett med Avicii – og en av låtene deres, «Without You», er strømmet 570 millioner ganger. De begynte på den nye singelen «Forever Yours» før Avicii døde.

– Sandro laget underlaget, bare gitar og stemme, og dette jobbet Avicii videre med. Tim skal ha vært veldig glad i låten, men fikk aldri fullført den, sier Kygo.

VOKAL: Svenske Sando Cavazza har skrevet «Forever Yours». Her avbildet på hyllestkonserten til Avicii i desember. Foto: TT NEWS AGENCY

Han hadde likevel hørt en konsert med Aviciis skisser – og dette har inspirert den nye versjonen som slippes fredag. Alle inntektene går til stiftelsen Tim Bergling Foundation.

– Jeg prøver å tilnærme meg Aviciis stil. Så dette blir et samarbeid mellom alle tre, sier Kygo.

Han spilte en tidlig versjon av «Forever Yours» på hyllestkonserten til Avicii på en stappfull Friends Arena i Stockholm 5. desember, der blant andre også David Guetta, Adam Lambert og Rita Ora deltok. Konserten var dedikert arbeidet med å gjøre folk oppmerksom på mentale helseplager.

Hør BTs kulturpodkast:

– Det var en utrolig fin kveld med et trettitalls svært flinke musikere. Alle prøvde å ha en happy tone hele veien – det skulle jo være en stor fest. Men på den siste låten, da bildene av Avicii rullet på storskjermen, kom det mange tårer, sier Kygo.

Prøver å forebygge

Han feiret jul i Brasil da Ari Behn tok sitt eget liv, men fikk selvfølgelig med seg nyheten. Fokuset på mental helse i kjølvannet av Behns død er noe han ønsker velkommen.

STOCKHOLM: Kygo avbildet på hyllestkonserten til Avicii i desember. Foto: TT NEWS AGENCY

– Det er jo ikke så lett å se på folk om de sliter. Tim slet jo med sykdom, og da jeg møtte han for første gang i 2014, fremsto han ikke som særlig sunn. Året etter så han ut som et skjelett. Jeg husker jeg reagerte og håpet på at han skulle ta en pause. Noe han gjorde. Etter en stund virket han helt frisk. Sandro, som var mye tettere på, er en av dem som trodde han ville klare seg helt fint, sier Kygo.

Selv prøver 28-åringen å forebygge å havne i negative situasjoner med å leve et sunt og positivt liv.

– Som betyr ikke å drikke og feste for mye. Jeg holder meg også i form. Skal en yte sitt beste, kan en ikke feste hele tiden. På det punktet må jeg bare være sta. Har jeg bestemt meg for å ta en rolig helg, så gjør jeg det, sier Kygo.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 05:48

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt