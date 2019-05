– Bryggen er «The Walking Dead» og Fløyen er blitt et tivoli

Møt kunstner Morten Traavik og Fredrik Saroea i liveutgaven av BTs kulturpodkast, Republikken.

SPESIELL CV: Kunstner Morten Traavik har gjort mye spesielt i løpet av sin karriere. – Jeg burde hatt en T-skjorte der det sto «omstridt og kontroversiell kunstner», sa han da BT spilt inn liveutgave av kulturpodkasten Republikken. Her ser vi fra venstre: Nyhetsleder på BT Kultur, Guro H. Bergesen, Morten Traavik, Fredrik Saroea og BT-journalist Kjetil K. Ullebø.

Da kunstneren Morten Traavik forlot Bergen for 17 år siden, hadde han blant annet lagt bak seg et forsøk på å sette opp filmen «Fight Club» som teaterstykke på Den Nationale Scene.

Oppsetningen vakte oppmerksomhet, og det har bergenserens prosjekter også gjort i fortsettelsen.

I 2015 arrangerte for eksempel den første rockekonserten noen gang i Nord Korea, for sikkerhets skyld med det slovenske bandet Laibach, kjent for tung industriell rock og mystiske coverversjoner.

Laibach-konserten er foreløpig den første og siste rockekonserten som er blitt arrangert i Nord-Korea.

AVSLUTTET SAMARBEIDET MED NORD-KOREA: I 2017 avsluttet Morten Traavik, blant annet fordi det begynte å føles mindre og mindre trygt.

Noen år tidligere ble han utnevnt til huskunstner på Akershus festning, i regi av Forsvardspepartementet. Der laget han blant annet et kunstverk bestående av en atomrakett iført en syv meter lang kondom.

Morten Traavik er foreløpig den første og siste kunstneren utnevnt av Forsvarsdepartementet.

TILBAKE TIL 2001: Dette er det første bildet tatt av Fredrik Saroea og Datarock i BT-arkivet.

Bergenskunstneren har flyttet tilbake til hjembyen etter 17 år i Oslo, Stockholm og rundtom i verden. Og det han rent umiddelbart mener har endret seg mest i Bergen, er den enorme økningen i cruiseturisme.

– Bryggen er «The Walking Dead» og Fløyen er blitt et tivoli, sier han.

I liveutgaven av Republikken møter du også Fredrik Saroea. Han forteller blant annet om den gangen Datarock skulle på turné til Australia, og trodde de skulle spille på miniscener på noen festivaler.

– Det viste seg at vi skulle spille på et svært stadion, som support for James Brown, sier Saroea lattermildt.

Publisert 31. mai 2019 14:52 Oppdatert: 31. mai 2019 15:35