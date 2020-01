Ønskekonserten 2020, vær så god!

I år har Harmonien med seg et ungt poptalent, to slagferdige brødre og en fersk sjefredaktør. Her kan du se og høre BTs Ønskekonsert.

Foto: Bård Bøe

For 27. gang har Bergens Tidende og Bergen Filharmoniske Orkester gått sammen for å feire det nye året.

Ifølge den nye sjefredaktøren Frøy Gudbrandsen gir årets tema seg selv: Bergen fyller 950 år i 2020, noe som ikke kan forbigås i stillhet.

Konsertens første avdeling åpner derfor med et musikalsk møte mellom to markante bergenskomponister, Edvard Grieg og Ørjan Matre. Sistnevnte vant i fjor Spellemannprisen som Årets komponist. I hans versjon av Griegs «Klokkeklang» dukker også forfatter Erlend Nødtvedt opp for å lese fra sin bok «Bergens beskrivelse».

Orkesteret, under ledelse av Øyvind Bjorå, byr også på smakebiter fra Beethoven og Edvard Fliflet Bræin, før de to unge talentene Daniil og Jaroslav Letyagin ønskes velkommen for å lede an i Johan Halvorsens «Passacaglia».

Edvard Grieg Guttekor bidrar både før og etter pausen, blant annet med et utdrag fra plastkonsertforestillingen «Sustain» av Jørn Lavoll og Bodil Rørtveit. Sistnevnte har gjort seg bemerket som en uttrykksfull, særegen sanger.

Dansere fra Tango Abrazo fyller scenen når fiolinist Mari Birgitte Bølgen Halvorsen og pianist Alina Letyagina gir liv til Piazzollas «Libertango», mens Sigrid Holmstrand er solist på andresatsen fra Vivaldis konsert for pikkolofløyte og strykere.

Mot slutten av konserten trer så et av byens store poptalenter inn i rampelyset. Vilde Iris Hartveit Kolltveit, også kjent som artisten Iris, vant i fjor NRKs talentkonkurranse Årets Urørt.

Konferansierer for konserten er Ingvild Tennfjord og Frøy Gudbrandsen.

