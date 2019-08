Omstridt kunst­verk blir hengt opp igjen etter protester

Gatekunstneren AFK laget et gatekunstverk i protest mot at et av hans verk ble fjernet fra Media City Bergen. Nå har huserien i medieklyngen snudd.

KUNSTVAKT: Robert Bjorøy og Roger Iversen står vakt fremfor AFK-verk, som ble laget i protest mot at et av hans verk ble fjernet fra Media City Bergen. Hans Ivar Moss Kolseth

Oppdatert nå nettopp

«Basert på reaksjoner i media og direkte henvendelser har Compass og Entra nå revurdert saken», skrev Entra og Compass Group i en pressemelding mandag ettermiddag.

Bråket startet i forrige uke, da utstillingen «We are millions» ble satt opp i Bergen sentrum. Utstillingen er en støtteaksjon for WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, og består av bilder av mennesker som erklærer sin støtte til ham.

Gatekunstneren AFK er en av initiativtakerne til utstillingen. Deler av utstillingen har vært utstilt i kantineområdet i medieklyngen Media City Bergen, der flere av byens sentrale mediebedrifter holder til.

Les også Stor konsertoversikt: Desse konsertane må du få med deg i haust

På lørdag var imidlertid bildene tatt ned av huseieren etter de hadde fått reaksjoner på utstillingen. Det var BA som først omtalte at utstillingen ville bli fjernet.

Nå har Entra, som er huseier og Compass Group, som disponerer arealene og driver kantinen i bygget, snudd. Kunstneren blir invitert tilbake.

FRIVILLIG: Roger Iversen står frivillig vakt for å beskytte AFK sitt gatekunstverk. Hans Ivar Moss Kolseth

Vil beskytte verket

Gatekunstneren AFK valgte søndag kveld å vise sin misnøye med fjerningen. På det såkalte «Listhaughjørnet» på Nygårdshøyden, er det nemlig dukket opp et nytt gatekunstverk. En protest mot at utstillingen i Media City Bergen er tatt ned.

Roger Iversen og Robert Bjorøy har stilt seg opp fremfor verket. De skal stå vakt slik at ingen skal komme og ta det ned eller ødelegge det.

– Vi jobber litt frivillig sammen. Jeg tror på pressefrihet. Det er viktig at folk står opp for pressefriheten, dette har en symboleffekt om at vi tror på frihet. Jeg håper mediene selv stiller seg spørsmål når de ser dette, sier han.

Roger Iversen og flere andre hadde kontakt med AFK før bildet ble satt opp og bestemte seg for å sitte vakt.

– Jeg synes det er helt banalt at utstillingen på Media City ble tatt ned. Når du tar ned en utstilling, ødelegger du navnet ditt. Det bryter med pressefriheten, sier Iversen

Ønsker å arrangere debatt

AFK ønsker ikke selv å kommentere saken men har gitt kunstner Gitte Sætre tillatelse til å uttale seg om saken på hans vegne. Hun forteller at AFK er glad for at utstillingen skal opp igjen.

– Det var kjekt at de skjønte at de hadde tatt en feil avgjørelse, sier Sætre.

Hun sier AFK ikke har fått vite hva reaksjonen som gjorde at Entra tok ned bilde gikk ut på.

– Det kom veldig overasskende på AFK at de ønsket å ta ned utstillingen. Vi fikk vite at det var noen som mente utstillingen var partisk,men ingenting mer enn det sier Sætre.

Sætre forteller at AFK ønsker å få til en åpen debatt om saken, og håper de kan arrangere den på Media City Bergen. Hun vet ikke når de får utstillingen opp igjen.

– Vi må printe ut alt matriale på nytt.

KJENT HJØRNE: Dette gatehjørnet har prydet flere kontroversielle bilder, blant annet gatekunstverket av politiker Sylvi Listhaug. Silje Katrine Robinson

Norsk PEN utfordret Entra

Norsk PEN, som er den norske avdelingen til en stor, internasjonal skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, har bedt om at utstillingen blir satt opp igjen i tråd med avtalen med kunstneren.

– Norsk PEN har karakterisert dette som et alvorlig angrep på ytringsfriheten og et klart tilfelle av sensur av et kunstverk, skriver Rune Ottosen som er nestleder Norsk PEN, skriver Rune Ottesen i et leserinnlegg til BT.

Sjefsredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes reagerte også på at utstillingen ble tatt ned. Han skrev en mail til Hjelmervik på lørdag han advarer mot en «holdning og en praksis hvor det kun er ytringer man er enig i som får plass i MCB.»

Julian Assange er en australsk programmerer, hacker og aktivist som grunnla WikiLeaks i 2006. Nettstedet ble verdenskjent da det i 2010 publiserte graderte dokumenter fra det amerikanske militæret. Siden den gang har Assange vært under etterforskning i USA.

Han er også under etterforskning i Sverige, hvor han er mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Entra har ikke svart på BTs mange henvendelser om hva reaksjonene gikk ut på eller hvilke vurderinger som ble gjort i forbindelse med at de tok ned kunstverket.