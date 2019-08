De vokter over gatekunst-protest

Gatekunstneren AFK har satt opp protestverk mot at en utstilling ble fjernet fra Media City Bergen.

KUNSTVAKT: Robert Bjorøy og Roger Iversen står vakt fremfor AFK-verk. Hans Ivar Moss Kolseth

Oppdatert mindre enn 40 minutter siden

I forrige ble utstillingen «We are millions» satt opp i Bergen sentrum. Utstillingen er en støtteaksjon for WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, og består av bilder av mennesker som erklærer sin støtte til Julian Assange.

Gatekunstneren AFK er en av initiativtakerne til utstillingen. Deler av den har vært utstilt i kantineområdet i medieklyngen Media City Bergen, der flere av byens sentrale mediebedrifter holder til.

På lørdag var imidlertid bildene tatt ned av huseieren etter de hadde fått reaksjoner på utstillingen. Det var BA som først omtalte at utstillingen ville bli fjernet.

FRIVILLIG: Roger Iversen står frivillig vakt for å beskytte AFK sitt gatekunstverk. Hans Ivar Moss Kolseth

Vil beskytte verket

Nå har gatekunstneren AFK valgt å vise sin misnøye med fjerningen. På det såkalte «Listhaughjørnet» på Nygårdshøyden, er det nemlig dukket opp et nytt gatekunstverk. En protest mot at utstillingen i Media City Bergen er tatt ned.

Roger Iversen og Robert Bjorøy har stilt seg opp fremfor verket. De skal stå vakt slik at ingen skal komme og ta det ned eller ødelegge det.

– Vi jobber litt frivillig sammen. Jeg tror på pressefrihet. Det er viktig at folk står opp for pressefriheten, dette har en symboleffekt om at vi tror på frihet. Jeg håper mediene selv stiller seg spørsmål når de ser dette, sier han.

Roger Iversen og flere andre hadde kontakt med AFK før bildet ble satt opp og bestemte seg for å sitte vakt.

– Jeg synes det er helt banalt at utstillingen på Media City ble tatt ned. Når du tar ned en utstilling, ødelegger du navnet ditt. Det bryter med pressefriheten, sier Iversen

KJENT HJØRNE: Dette gatehjørnet har prydet flere kontroversielle bilder, blant annet gatekunstverket av politiker Sylvi Listhaug. Hans Ivar Moss Kolseth

I løpet av dagen kommer flere for å ta over vaktjobben.

– Med tanke på det som skjedde forrige gang er det viktig at man strekker ut en hånd, sier Iversen.

Bildet er kuttet opp i flere små biter, på denne måten får man ikke med seg hele verket i en del.

BITER: Bildet består av mange små ruter. Hans Ivar Moss Kolseth

Iversen sikter til tyveriet av et tidligere verk av AFK. Det var i april at gatekunstneren hadde satt opp et annet bilde av Assange på gatehjørnet i Fosswinckels gate. Etter først å ha blitt forsøkt stjålet påskeaften, forsvant bildet 2. påskedag. Da hadde et par tatt det ned fra gatehjørnet og gjemt det i sin egen leilighet.

Til slutt endte bildet opp hos Gategalleriet etter at eieren, Christer Holm, hadde fått tips om hvem som hadde stjålet det.