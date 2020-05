Tyrannen Coriolanus Snow, spilt av Donald Sutherland, og hans underordnede (Philip Seymour Hoffman) fra film nummer to i serien. «Da førsteboken kom i 2008, fremsto det litt søkt å la en president som Snow styre et land som om det var et kynisk realityshow. I mellomtiden er det blitt temmelig normalt», skriver Guri Fjeldberg. Foto: Murray Close