Eurovision: Alessandra fikk nesten full folkepott fra Italia

Mens den italienske fagjuryen ikke ga noen poeng til Norges deltaker Alessandra, fikk hun en tier fra folket i sitt fødeland.

Alessandra på scenen i lørdagens finale i Eurovision Song Contest i Liverpool. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Alessandra Mele, som fremførte «Queen of Kings» endte på femteplass i Eurovision-finalen sent lørdag kveld, og det var folkestemmene som brakte henne oppover på resultatlisten.

Når stemmene brytes ned på jurytype og land, ser vi at Alessandra fikk samlet sett flest poeng fra Israel og Danmark, med tier fra både fagjuryen og folket – til sammen 20 poeng. Fra Sverige kom det åtte jurypoeng og ti folkepoeng.

Käärijä fra Finland var folkets favoritt både i semifinalen og finalen.

Tolv fra det finske folk

Alessandras eneste tolver kom fra den finske folkejuryen, ifølge oversikten som Eurovisionworld har laget. Hun fikk også ti folkepoeng fra Italia. Før avreise til Eurovision-byen Liverpool røpet hun overfor NTB at hun faktisk kom til å bli overrasket om hun ikke fikk tolv poeng fra Italia.

– Ja, da blir jeg litt trist. Fra Italia må jeg få det. Vær litt snille, lød oppfordringen – og det ble iallfall så godt som slik.

Italias tolver innen folkestemmer gikk til nemlig til Moldova, mens landets høyeste poeng fra fagjuryen gikk til Israel.

Nummer seks i semifinalen

Tallgjennomgangen viser også at Alessandra faktisk hadde en dårligere plassering i sin semifinale enn i finalen. I semifinalen tirsdag, som ble regnet som det desidert sterkeste feltet, endte hun på en sjetteplass av de ti som kvalifiserte seg.

Nytt av året er at jurystemmene ikke teller i semifinalene, noe som gjør at folkefavoritter kan ha en fordel der. Tallene som ble sluppet natt til søndag, viser at Finland der tok en ganske suveren seier over Sverige i semifinalen, med henholdsvis 177 og 135 poeng. Dette var gjeldende også i finalen, Finland og Sverige fikk henholdsvis 376 og 243 folkepoeng.

Eurovision-vinner Loreen med trofeet. Hun sanket flere jurypoeng enn folkepoeng.

Ingen betydning

I semifinalen havnet Norge med sine 102 poeng bak både Israel, Tsjekkia og Moldova.

Plasseringen der har imidlertid ingen betydning videre i konkurransen, og de faktiske resultatene blir heller ikke publisert før finalen er over.

Flest poeng i den andre semifinalen torsdag var det Australia og gruppen Voyager som fikk, med 149. Som kjent var det kun folkestemmer som gjaldt der. Men i finalen utgjorde jurystemmene den klart største andelen for Australia, med 130 poeng – og folkestemmene utgjorde bare 21 poeng. Landet endte på niendeplass.