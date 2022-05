Æreslegionen til Patti Smith

Den amerikanske rockelegenden Patti Smith (75) er tildelt den franske Æreslegionen. Smith kunne ta imot utmerkelsen, som er Frankrikes mest fornemme, av den franske ambassadøren i USA.

«For noen som er blitt enormt påvirket av fransk kultur, fransk litteratur, fransk kunst og film i hele sitt liv, kjennes dette svært meningsfullt, så Smith under seremonien i Brooklyn, New York.

Sangeren, låtskriveren, forfatteren og poeten var innom pandemien, krigen i Ukraina og klimaendringer i talen sin, der hun også snakket om at artister kan gi håp gjennom sitt arbeid.

– Men ved å stemme, ta initiativ og demonstrere er det folket som utgjør den store forskjellen, sa hun videre.

Smith sa også at den høythengende utmerkelsen inspirerer henne til å arbeide videre, og avslutningsvis framførte hun låten «People Have The Power».

