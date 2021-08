Han viser kunstnerisk storsinn overfor svake mennesker

Lars Saabye Christensen har skrevet en vellykket avslutning på bokserien «Byens spor».

Et storsinnet blikk på mennesket kan forklare hvorfor Lars Saabye Christensens bokserie er blitt så populær. Man kjenner seg igjen i karakterene, mener BTs bokanmelder.

Lars Saabye Christensen

«Byens spor: Jesper og Trude» Roman Cappelen Damm

Det siste bindet i Lars Saabye Christensens populære «Byens spor»-serie byr på et velkjent persongalleri med en lekende fortellerstemme som diskuterer kunst og komposisjon.

Med de fire bindene i «Byens spor»-serien føyer Christensen seg inn i rekken av forfattere som fletter romanpersoner og hendelser tett sammen med historiske epoker. Bøkene hans utmerker seg ved at de i tillegg tematiserer kunst som noe tidløst og allment.

Kunsttematikken gjør høstens roman tvetydig og dobbeltbunnet, samtidig som historien bygger videre på tidligere bind.

«Jesper og Trude» utspiller seg i løpet av noen vintermåneder på begynnelsen av 80-tallet. Superhiten «Svake mennesker» er blitt en landeplage, en melodi som får utvidet betydning i Christensens romanunivers.

Mens artisten Gry Jannicke Jarlum bruker musikken til å moralisere, tillater Christensen mennesker i å utfolde seg med alle sine svakheter. I likhet med de forrige romanene i «Byens spor»-serien, har også «Jesper og Trude» et humanistisk, storsinnet blikk på mennesket. Det kan forklare hvorfor bøkene er blitt så populære. Man kjenner seg igjen i karakterene.

Forrige bind endte med at Jespers mor Mai kollapset i vaskekjelleren. Høstens roman begynner med Mais begravelse og avslutter noen måneder senere med urnenedsettelse. I løpet av denne tiden følger vi sønnen Jesper, hans samboer Trude, kameraten Jostein, datteren Stine og andre bipersoner fra tidligere bind.

Historisk sett representerer 1980-tallet en brytningstid. Norge får flere tv-kanaler, butikkjeder gjør sitt inntog og folk blir individualister. «Jesper og Trude» har en rekke scener som speiler denne epoken, for eksempel noe så uhørt som å spise hamburger med fingrene på McDonalds.

I sentrum av romanen står det skrantende forholdet mellom Jesper og Trude. Jesper, som var en lovende pianist, har skuslet vekk sitt talent. Han nærmer seg 40 og livnærer seg litt som privatlærer i piano, men hovedsakelig på samboeren Trude.

Hun arbeider for den forfengelige skulptøren Carl Ask. Når Ask får kritikk for å være en uselvstendig, avdanket kunstner som kopierer andre, bryter han sammen.

Lars Saabye Christensen er raus med overdrivelser for å få frem et poeng, og den overfølsomme Ask fremstår som alt annet enn beundringsverdig.

Et originalt grep er fortellerstemmen som ved jevne mellomrom kommer til orde i form av et «vi». Noen ganger står «vi» utenfor romanen og kommenterer hvordan fortellingen blir fortalt. «Vi» representerer noe allment og tidløst.

Andre ganger representerer «vi» folk flest på Fagerborg og er med i selve romanen. «Vi» viser jevnt over storsinn overfor menneskelige svakheter og skavanker, og gir dermed stemme til fellesskapet som har spilt hovedrollen gjennom samtlige bind; avdøde Mai Kristoffersen og hennes venninner i «Fagerborg avdeling av Oslo krets av Røde Kors».

Historiene i «Jesper og Trude» blir tidvis en smule hemningsløse, som slaktersønn Josteins elleville forretninger med svenske danseband.

Sammen med bokens andre handlingstråder fungerer dette derimot godt. Noen av romanens handlingstråder er mollstemte, andre lystige, noen beveger seg i rolig fremover, andre i full fart.

Det gjør «Jesper og Trude» til en klangfull avslutning på «Byens spor»-serien, der Christensen lykkes med å forvandle menneskelig svakhet til finstemt romankunst.