Razika-jentene spilte sin siste konsert sammen i 2019, satte bandet på pause – og gikk videre i livene sine etter en intens karriere som indiehelter.

Razika ble indiehelter og skrev seg inn i det norske sangboken med «Vondt i hjertet».

I anledning tiårsjubileet til debutalbumet «Program 91», som reutgis neste uke med mye overskuddsmateriale som ingen før har hørt, spurte vi kvartetten om hva de gjør nå.

fullskjerm neste Razika bukker for publikum etter konserten på Øyascenen i 2019, deres siste konsert sammen – og samme år som gruppen offisielt ble satt på pause. 1 av 2 Foto: Karoline Finnema

Én har lansert seg som countryartist, én jobber med litteratur og teater, bassisten spiller fortsatt bass, men fjerdemann jobber videre med feministiske spørsmål – slik hun også gjorde i det bergenske bandet.

1 Embla Karidotter lever ut countryartistdrømmen – Jeg ville fortsette med musikk, så jeg startet Embla and the Karidotters hvor jeg får leve ut country-drømmen min. Vi ga ut en ep i februar på Die With Your Boots On Records og neste år kommer debutplaten vår. Ellers jobber jeg også på Cinemateket i Bergen, men fra Bodø – som jeg flyttet til i mars sammen med kjæresten min som fikk turnus på sykehuset her. Det er første gang jeg bor et annet sted enn Bergen, så det er spennende. Ellers i hverdagen reiser vi på helgeturer i Nordland med bobilen vår, går tur med hunden min Luna, leser, ser filmer og fotograferer, forteller Razika-trommeslager Embla Karidotter.

2 Marie Amdam satser på litteraturen – Jeg ville jobbe med litteratur, og jobber med program, booking og som litteraturformidler på Bergen Offentlige Bibliotek. Driver også lesegruppe for ungdommer på Litteraturhuset, hvor vi møtes hver måned for å diskutere en roman. I tillegg jobber jeg frilans som skribent og har skrevet tekster til Hordaland Teater sin forestilling «Heim 4» som har premiere over nyttår, røper Marie Amdam, hovedvokalisten som også spilte elektrisk gitar i bandet.

3 Marie Moe spiller fortsatt bass i flere band – Jeg spiller fortsatt bass og er med i flere band. Slomosa, Svenske tilstander og brenn for å nevne noen. Jeg spiller også med Embla i køntribandet Embla & the karidotters noe som jeg synes er spesielt gøy siden vi har så lang fartstid sammen. Ellers er jeg bass/band-instruktør på AKKS Oslo og tar av og til enkeltoppdrag som bassist. Jeg er bosatt i Oslo, men er veldig ofte på besøk i Bergen enten for å jobbe eller for å treffe familie og venner, sier tidligere Razika-bassist Marie Moe.

4 Marie Råkil jobber med feministiske spørsmål innen kunsten – Jeg gjorde ferdig mastergraden min i kunsthistorie, og jobber nå til daglig som koordinator og kommunikasjonsansvarlig på Kunsthall Stavanger. Som med arbeidet med Razika, er det feministiske spørsmål som interesserer meg, og noe jeg vil jobbe videre med innenfor kunstfeltet. Jeg har heller ikke planer om å legge musikken helt på hyllen, og gleder meg også til å sette av litt tid i øvingslokalet til høsten, sier Marie Råkil, som var gitarist i Razika.

Tiårsjubileum

– Avtrykket føles fortsatt, heter det fra plateselskapet Jansen Records om hvordan Razika ikke er glemt – selv om bandet offisielt er på pause, og medlemmene – engang barndomsvenninner på samme skole – bor i fire forskjellige byer. Det var for øvrig plateselskapet som måtte minne jentene på jubileet deres.

«Nå slipper bergenskvartetten Razika sitt debutalbum, før de til sommeren blir å høre blant annet på Hove og Øya», står det i bildeteksten fra 2011.

20. august slipper Jansen løs reutgivelsen av Razikas debutalbum «Program 91». Til tross for at halvparten av låtene var på norsk, førte utgivelsen til behørig omtale i både NME, Pitchfork, The New York Times og The Guardian. De spilte både i USA og Japan, ifølge pressemeldingen.

Det er fra dette albumet at «Vondt i hjertet» var å høre. Den skrev Marie Amdam i tredje klasse på videregående skole, har hun fortalt i intervjuer. Der karakteriserte hun den også både som «en gullfugl og en slags forbannelse», fordi de aldri klarte å toppe den.

Ingen konsertplaner

Et førsteutkast av «Vondt i hjertet» er også blant de nye godbitene som blir å høre på reutgivelsen, som har med mye bonusmateriale – inklusive den «nye» låten som ble sluppet tidligere denne måneden, "«Mer crazy enn sexy», samt andre outtakes, demoer og liveopptak.

«Mer crazy enn sexy» ble innspilt under arbeidet med det som viste seg å bli Razikas siste album, «Sånn kjennes verden ut», som Jansen Records utga i 2018. Ett år senere la Razika ut på avskjedsturné, og spilte sin hittil aller siste konsert på Øyafestivalen i august 2019.

Da hadde de etter eget utsagn fått leve ut ungdomsdrømmen, og at de som «litt eldre» nå hadde lyst til å holde på med andre ting.

– Vi er forskjellige personer med forskjellige drømmer, sa Marie Amdam til BT.

Kvartetten sier i forbindelse med plateslippet at de ikke har planer om konserter foreløpig, og kaller nyutgivelsen «en gavepakke til fansen».