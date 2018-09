Se hva som skjer i helgen i ukens fem fine.

FESTIVAL: Helter og antihelter på biblioteket

Ørjan Deisz

Hva: Raptus tegneseriefestival

Hvor: Bergen Offentlige Bibliotek

Når: 14.–16. september.

Hvorfor: Det er igjen tid for tegneseriefestivalen Raptus, som i år er flyttet til Bergen Offentlige Bibliotek. På programmet står blant annet både Cosplay-konkurranse og Cosplay-catwalk, og en av hovedgjestene på årets festival er en dansk cosplayer som kaller seg TinYasuo. Han har drevet med cosplay siden 2007, lager kostymene sine selv og har gjort det godt i nordiske og internasjonale konkurranser.

To vestlandske tegnere står for årets utstillinger. Lars Lauvik fra Sotra, som står bak serien Eon, har 20-årsjubileum i år, og er en av utstillerne. Den andre er hardingen Øyvind Sagåsen, som har virket som tegneserieskaper helt siden 1989.

Festivalen får en rekke nasjonale og internasjonale gjester, som Nemi-tegneren Lise Myhre, Fjorden Cowboys-tegner Bjørnar K. Meisler, Jesus Merino som i disse dager er aktuell med ny Wonder Woman-serie og Laura Zuccheri, som er første kvinnelige tegner av Tex Willer-serien på 70 år.

Finn frem tegneserieentusiasten i deg og stikk innom Norges største tegneseriefestival.

Guro H. Bergesen

KONSERT: Eksotisk i Grieghallen

Valentin Valkov/NTB scanpix

Hva: Exotica-kveld med BIT20 og gjester

Hvor: Grieghallen

Når: Torsdag 13. september kl. 19.30.

Hvorfor: Lenge før Kygo og hans tropical house, var det andre hvite mennesker som gjorde suksess ved å tyvlåne musikalske elementer fra varmere breddegrader. Exotica-sjangeren er et pussig, lettbent fenomen fra 1950- og 1960-tallet, en slags easy listening-musikk bygget på amerikanernes fantasier om det idylliske livet på sydlandske øyer.

Til tross for overdreven bruk av dyrelyder, bongotrommer og liknende, kan imidlertid ikke musikken avskrives som ren kitsch. Det får man forhåpentlig demonstrert på denne konserten, hvor samtidsensemblet BIT20 fordyper seg i exoticaens irrganger. Med på laget har de to lokale entusiaster, saksofonist Kjetil Møster og produsent Jørgen Træen, som er solister på et nytt stykke av den lokale komponisten Øyvind Torvund. Dessuten blir det to nye verk av den fransk-slovenske avantgardisten Vinko Globokar, som selv er med på konserten.

Erik Fossen

STORMØNSTRING: Kulturnatt i hele byen

Rune Sævig

Hva: Kulturnatt 2018

Hvor: Bergen sentrum (og omegn)

Når: Fredag 14. september kl. 18 til 24.

Hvorfor: Alle vet at kulturbyen Bergen bugner av spennende folk, steder og arrangementer – utfordringen er å finne tid til å benytte seg av alt sammen. Løsningen blir ofte å ta natten i bruk, derav den årlige Kulturnatten. Enten man er interessert i museer, byvandring, scenekultur, musikk eller det som skjer langs bryggekanten, er det mye å velge mellom – og alt er gratis.

Vi har ikke plass til hele programmet, men her er noen potensielle høydepunkter: Gratis Beffen-cruise på Vågen med Harmoniens bratsjist Hans Gunnar Hagen (kl. 19–23). Konserter i Håkonshallen og omvisning i Rosenkrantztårnet (flere tidspunkt). Performance for gjørme og messing i Kode 1 (kl. 20). Akttegning i Tårnsalen, Kode 4 (kl. 22 presis). Sekkepipeopptog på Bryggen (kl. 19). Live samspill mellom jazzband og akvarellmaler i Nykirken (kl. 21.30).

Erik Fossen

UTSTILLING: Popkunst på Kode

Ed Ruscha

Hva: Utstilling med papirbilder av amerikaneren Ed Ruscha

Hvor: Kode 4

Når: Fredag 14. september

Hvorfor: Det finnes knapt noen byggverk som er så stygge som bensinstasjoner. De store plastskiltene i neonfarger forstyrrer øyet. At det stort sett selges pølser og olje der, hjelper ikke på. Men bensinstasjonene har ikke alltid vært så fæle. Dersom du ser utstillingen av den amerikanske kunstneren Ed Ruscha (f. 1937), vil du kunne se at noen var ganske elegante.

Utstillingen «Ed Ruscha – VERY» er et samarbeid med Louisiana Museum of Modern Art. Utstillingen viser utvalgte verk fra 60-tallet og fremover. Det innebærer blant annet flere bilder av det amerikanske landskapet, inkludert det ikoniske Hollywood-skiltet.

Tonje Aursland

KONSERT: Lekkert på Lekk

EMBLA KARIDOTTER

Hva: Konsertkvelden Lekk

Hvor: Landmark

Når: Lørdag 15. september kl. 20.

Hvorfor: De siste årene har produsent og musiker Matias Tellez fått en slags gudfarrolle i byens popmiljø. Da er det ikke overraskende at han nå også lanserer en egen konsertserie, i samarbeid med platepusher Joar Nicolaysen i Eget selskap. Selv om det ennå er uklart akkurat hva Lekk skal være, er navnene på plakaten nok til å rettferdiggjøre en anbefaling. Young Dreams, bandet til Tellez selv, slapp i vinter et solid annetalbum og tar snart den himmelspringene kvalitetspopen sin på turné i Japan.

Kommode er det elegante, langsomtarbeidende sideprosjektet til Eirik Glambek Bøe i Kings of Convenience. Debutalbumet kom ut i fjor, men så mange anledninger til å høre dem live har det ikke vært. Gruppen 9 Grader Nord har derimot vært å høre både høyt og lavt med sin friske blanding av tamilske tradisjoner, poptalent og enorme spilleglede. Tre andre band eller artister skal også på scenen, dermed er det duket for musikalsk helaften ved Smålungeren.

Erik Fossen

FESTIVAL: Vill, vakker og veldig mye nytt

Silje Katrine Robinson

Hva: Vill Vill Vest

Hvor: Diverse scener i Bergen sentrum

Når: Torsdag 13. og fredag 14. september

Hvorfor: Fordi de fleste av oss trenger en pause fra platespiller og nostalgi, og oppleve at pop/rock/hiphop og annen fin musikk er i stadig bevegelse. Og at Bergen fremdeles lever opp til navnet som landets kreative og romslige musikkby.

Festivalen Vill Vill Vest er nettopp en rendyrking av byens status som landets popfabrikk. På spilleplanen står band du aldri har hørt om, men som kanskje vil røre deg eller tvinge frem det aller verste i deg. VVV er også en bransjefestival, der det kommer industrifolk med ørene åpne og kontraktsforslag i lommen. Å raffinere bra talent er også en viktig målsetting.

BTs kulturredaksjon ønsker å ta dette på dypeste alvor. Våre slagferdige musikkritikere kommer derfor til å anmelde hele 50 av artistene og bandene som skal spille disse to dagene. Les vurderingene fra Petter Lønningen, Einar Engelstad og Kjetil Ullebø fra torsdag ettermiddag på bt.no.

Frode Bjerkestrand