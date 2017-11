Bergensartisten Pusa ble forvekslet med Kygo. Nå tar låten «No Sweat» helt av.

Bergenseren Anders Liland (22) opplever en pussig suksess for tiden. Verden over går folk og nynner på musikken hans, som de tror er laget av Rihanna og Kygo.

Under navnet Pusa lager nemlig Liland dansevennlig popmusikk som kan minne om stilen til superstjernen fra Fana. I august slapp Pusa låten «No Sweat», men det var først denne uken sangen begynte å ta av.

Tar det som en kompliment

– Mandag morgen fikk jeg en e-post fra en ukjent person, som fortalte at noen hadde lagt låten ut på Youtube under falske navn, sier Liland til BT.

Flere Youtube-brukere har nemlig lagt ut videoer til «No Sweat» hvor det påstås at sangen er en Rihanna-utgivelse med Kygo og Alan Walker som gjester.

– Responsen har vært helt enorm! Det ser jo ut som folk virkelig liker låten, og faktisk tror den er laget av Kygo, Rihanna og Walker. Det tar jeg som en kompliment, sier Liland til Stavanger Aftenblads nettside byas.no, som først omtalte saken.

Skjermdump/Youtube

Nærmer seg en million

På de første to dagene fikk de feilkrediterte videoene over 650.000 avspillinger. I skrivende stund har rundt 900.000 mennesker sett videoene.

– Det er sykt, egentlig, sier Liland.

Han har laget musikk på datamaskinen i noen år nå, men ville ikke drømt om å sammenligne seg selv med Kygo.

– Det er to forskjellige verdener. Det er litt samme sjanger, men han er råflink og ligger mange steg foran meg, sier Liland.

Ukjent vokalist

Vokalen på «No Sweat» tilhører altså ikke Rihanna, men en ukjent kvinne ved navn Sophie eller Sofie. Liland har aldri truffet henne.

– Det er utrolig vanskelig å få tak i vokalister, så jeg har faktisk kjøpt vokalsporet på nett. Hun synger kjempefint, men hadde bare sunget inn ett vers, så det ble en del redigering, sier Liland.

– Det blir artig å se om hun også finner disse videoene. Kanskje kan vi lage noe mer sammen.

I så fall håper Liland at det blir Pusa som får æren, ikke Kygo.

– Jeg skjønner jo at navn som Kygo, Rihanna og Alan Walker genererer flere klikk og likes for disse Youtube-kanalene. Det er kult at låten får oppmerksomhet, men det blir også litt feil, sier Liland.

– Flere av kanalene har jo reklame før videoen, så jeg vil tro noen tjener penger på det.