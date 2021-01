Bare ti fikk være med på den siste teaterreisen. – Jeg synes synd på publikum.

Venneparet fikk en unik opplevelse på Logen, med egen stolrekke rett foran scenen på «Heim 3». – Og ingen køer i baren, ler Arne Iver Folland.

Tre pittesmå kohorter fikk oppleve den aller siste forestillingen på «Heim 3». Det var ni på scenen og ti i salen. Foto: Jannica Luoto

Baren til Det Vestnorske teateret var selvfølgelig stengt. Ikke har de matservering – og ikke er det økonomisk forsvarlig å bemanne drikkestasjonen når kundegrunnlaget er maks ti personer.

– Veldig heldige

– Vi bestilte billettene for lenge siden. Datoen er blitt byttet tre ganger, så vi er veldig heldige som fikk plass i kveld, sier Ingvild Folland i pausen.

Venneparet har sett begge de to forrige «Heim»-produksjonene sammen, og var ikke i tvil om de måtte se treeren og.

Arne Iver Folland, Ingvild Folland, Marit Thunestveit og Asbjørn Neverdal fikk drømmeplassene foran scenen. Bak dem var det tomt. Foto: Jannica Luoto

– Folkene på scenen ser virkelig ut som at de koser seg, sier Folland.

– Jeg var spent på forhånd, men vi blir i hvert fall revet med, supplerer Marit Thunestveit.

3500 får ikke se

«Heim 3» gikk for fulle hus, 273 seter, i februar og begynnelsen av mars. 6300 bergensere fikk nok et dypdykk i vår lokale folklore, presentert av folkekjære forfattere og et knipper erfarne scenekunstnere, verbalt og musikalsk.

Men pandemien var ikke grei med teatret. Plutselig måtte de stenge ned.

Claus Sellevoll og Sigrid Moldestad «gir alt» foran den lille kohorten. Foto: Jannica Luoto

Peder Lauvås (foran) Claus Sellevoll, Sigrid Moldestad, Anne Wiig og Irene Waage tar farvel med «Heim 3» foran ti publikummere. Foto: Jannica Luoto

Når det har vært åpent, har de kunnet spille for 50, 20 eller ti mennesker, som nå, på grunn av at teatersalen i Logen ikke har fastmonterte seter, men løse stoler satt sammen.

Mellom 11. mars og 19. januar lå «Heim»-produksjonen nede, etter å ha forsøkt tre ganger å få i gang maskineriet.

Åtte forestillinger for ti publikummere på hver er gjennomført den siste uken. Nå er eventyret over. Torsdag var siste kvelden med gjengen.

– Selvsagt er det vemodig. Det er også over 3500 mennesker som hadde kjøpt billetter før koronaen, som ikke får se stykket. Og trolig ville mange flere kjøpt. Men jeg tror det er viktig at teatret går videre og ser fremover, sier teatersjef Solrun Toft Iversen.

– Kjenner på ansvaret

Claus Sellevoll har spilt i alle tre «Heim»-produksjonene og er vant til å få massiv latter og respons på mange av sine bygdekarakterer. På siste forestillingen er latteren der, men den kommer fra tre små kohorter med tre–fire i hver.

«Heim»-ensemblet i garderoben for siste gang: (Fra venstre) Ole Marius Sandberg, Sondre Veland, Peder Lauvås, Irene Waage, Mathias Marstrander, Claus Sellevoll, Anne Wiig, Sigrid Moldestad og Vidar Eldholm. Foto: Jannica Luoto

Et tomt teateramfi på Logen. Foto: Jannica Luoto

– Jeg synes mest synd på publikum som må holde liv i bålet. Vi er jo vant til å prøve i åtte uker med kun en instruktør foran oss, sier Sellevoll.

Han er imponert over de ti som sitter foran scenen.

– De ler, smiler, blir grepet. Det er nesten som om de kjenner på «ansvaret». Jeg fryktet det verste, men er blitt positivt overrasket. Når det er så få publikummere, er det lettere å invitere til direktekontakt. Forestillingen blir mer intim, sier Sellevoll.

Han føler på vemodet over at nok en forstilling har nådd endestasjonen, men ønsker ikke å klage.

– Vi spilte for over 6000 mennesker etter premieren i februar og fikk føle på den delen av spillet også.

Klart for Helge Jordal

Teatersjefen bytter nå ut «Heim»-gjengen med skuespillerne Helge Jordal og Ragnhild Gudbrandsen.

Ragnhilsd Gudbrandsen og Helge Jordal skal overta teaterscenen med «Svar på brev frå Helga». Foto: Rune Sævig (arkiv)

«Svar på brev fra Helga» skulle egentlig hatt urpremiere på Logen i mai 2019, men sykdom og andre problemer gjorde at forestillingene til slutt ble avlyst i Bergen.

– Dette stykket har også blitt skubbet på flere ganger nå. Vi kan ikke vente lenger.

– Får du inn flere enn ti publikummere på premieren, tror du?

– Vet ikke. Men de må jo fikse på stolregelen slik at salen kan huse mange flere. Vi får kanskje kompensert for det økonomiske tapet, men det er noe med å spille for full sal og få den riktige stemningen, sier Iversen.