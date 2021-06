Britney Spears klar for å uttale seg i retten

Britney Spears skal nå selv fortelle historien om formyndersaken i retten. Den voksne popstjernen forsøker å bli kvitt farens kontroll over penger og karriere.

Fans til popstjernen Britney Spears utenfor rettssalen i mars. Onsdag skal hun selv forklare seg. Det skal ha sagt hun ønsker er å ha mer å si med hvordan formynderiet blir drevet. Hun er også klar på at hun ønsker faren sin ut. . (AP Photo/Chris Pizzello, File)

Britney Spears i Los Angeles under premieren av filmen Once Upon a Time in Hollywood i 2019. Artisten, som fyller 40 år i desember, har lenge prøvd å bli kvitt faren som sin verge. Dette har ført til bevegelsen kalt #freeBritney og filmdokumentaren «Framing Britney Spears». (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

NTB-AP

Publisert Publisert Nå nettopp

Britney Spears skal fortelle sin versjon for dommeren i Los Angeles på onsdag. I 13 år har faren kontrollert blant annet pengene hun har tjent som popstjerne. Trolig kan formuen hennes være verdt mer enn 50 millioner dollar, skriver AP.

Det er usikkert hva hun har tenkt å si, men ifølge amerikanske aviser er det ventet at hun skal snakke via videooverføring, skriver BBC.

Bare finans

Dokumenter fra domsforhandlingene viser at en verge regulerer blant annet når Britney Spears kan møte sønnene, som er 14 og 15 år gamle. Det er i dag guttenes far Kevin Federline, som også er en kjendisartist, som har full foreldrerett.

Domstolsforhandling i Los Angeles skal vurdere om hvorvidt faren Jamie Spears skal fortsette å være sin datters formynder eller ikke.

Fra 2008 til 2019 hadde faren full kontroll over det meste i livet hennes sammen med en advokat. I dag har han bare kontroll over det finansielle, men det skjer i samarbeid med en stiftelse eller fond. En annen profesjonell, som er utpekt av domstolen, er i dag verge for det som gjelder hennes personlige forhold.

Bevegelse

Artisten, som fyller 40 år i desember, har lenge prøvd å bli kvitt faren som sin verge. Dette har ført til bevegelse kalt #freeBritney og filmdokumentaren «Framing Britney Spears».

I 2007 og i 2008, rett etter at hun fikk guttene, fikk hun psykiske problemer. Det medførte blant annet til store oppslag og konflikter med mediene, og paparazzier fulgte alle hennes bevegelser.

Da hun mistet retten til sønnene sine, nektet hun å gi fra seg barna etter et besøk. Etter hvert ble hun innlagt til psykiatrisk behandling, og hun ble raskt satt under verge.

Selv ber ikke Britney Spears domstolen om at formynderskapet skal avsluttes. I domspapirer sier hun at det reddet henne fra en kollaps og fra å bli fullstendig utnyttet og finansiell ruin. Hun mener det også førte til at hun greide å reise seg som artist igjen.

Det hun ønsker, er å ha mer å si med hvordan formynderiet blir drevet. Hun er også klar på at hun ønsker faren sin ut.

Publisert Publisert: 22. juni 2021 18:09