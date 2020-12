Popsongaren

Til Frode Grytten på 60-årsdagen.

Frode Grytten er ikkje ein sånn fyr som kjem for å kaste glans over heimbyen sin kvar gong det er Litteratursymposium. Frode Grytten får folk til å skinne, skriv Marit Eikemo. Foto: Rune Sævig (arkivfoto)

Marit Eikemo

Publisert Publisert Nå nettopp

Vi hadde reist oss i ståande applaus. Lukta frå dieselaggregatet, som durte og gjekk for å halde varmen i det gamle motorlageret på Smelteverket, blanda seg med pusten frå 400 folk i salen.

Eg visste kven alle var, kven dei var fedre og mødre til, søner og døtre, kven som var kompisar og kven som ikkje tålte trynet på kvarandre. Ved sida mi stod far min og dei to eldste borna mine. Frode Grytten Beat Band stod på scena og hadde nettopp framført ein energisk og politisk kraftfull versjon av åttitalshitten «Shout!» Og eg? Eg ropte det ut, som alle andre, til eg ikkje klarte å halde tårene tilbake.

Les også Frode Gryttens nye bok er potent og ambisiøs. Men også litt skuffende.

Frode Grytten er ikkje ein sånn fyr som kjem for å kaste glans over heimbyen sin kvar gong det er Litteratursymposium. Frode Grytten får folk til å skinne. På scena den kvelden hadde han med seg heile Tyssedalkoret – og ei perlerad av ei blåserekke, mellom andre Mihai Sorohan og Arpad Buta, høgt utdanna musikarar frå Romania, som i si tid flytta til Odda for å jobbe på kulturskulen. No skein dei om kapp med Pedro Carmona-Alvarez, med Tyssedalkoret og Terje Kollbotn, med far min og barna mine. Alle generasjonar i Lindehuset skein! Varmen som utvikla seg i det rå industrilokalet kom ikkje berre frå dieselaggregatet, den kom frå energien i fellesskapet, frå gneisten i kvar og ein av oss, og brannen under føtene våre.

Les også Frode Grytten 60 - tittel

Ein gong eg var på bar med Frode, kom vi i snakk med ein ung type, nettopp fylt 18 år, som såg lyst på livet. Han ramsa opp alle planane sine for framtida, mulegheitene var så mange, som han sa: «Eg har heile livet framføre meg!»

Eg og Frode såg på kvarandre: Heile livet framføre seg? Den livskjensla har Frode Grytten aldri hatt, verken som 18-åring eller som 60-åring. Det skulle tatt seg ut.

Frode Grytten på scena saman med Annlaug Børsheim då Raftoprisen blei delt ut i november. Foto: Paul S. Amundsen (Arkivfoto)

Korleis skulle han då fått gjort alt saman? Korleis skulle han fått skrive langt over 30 bøker i alle kjente sjangrar, og mange heilt nye sjangrar?

Korleis skulle han fått alle dei litterære prisane, spelt alle konsertane og debutert som skodespelar i ein alder av 59 år?

Korleis skulle han klart å blåse alle stand up-komikarar av banen med sine alter ego, Redaktør Hesjedal, Oddingen og Bygdabeatpoeten Arne Speed Mikalsen?

Les også Frode Grytten pirker kjærlig i pappaegoet

Korleis skulle han kunne vere far til fire og ein alltid like lojal og trofast kompis?

Korleis skulle han kunne reise landet rundt, plutseleg her og plutseleg der, og samtidig alltid vere den stemma på radioen, som ei av desse stemmene vi utan vidare gjenkjenner frå Kringkastinga sin gullalder, som ein annan Øverland, Bjerke, Borgen og Bjørneboe!

Korleis skulle han kvart år kunne sette ny personleg rekord i Litteratursymposiet i Odda – kvart år lansere ein ny og storslagen ide som sprenger grensene for det vi kjenner som litterære arrangement, og ofte med eit mye større og villare resultat enn han i utgangspunktet hadde tenkt.

Korleis kan ein så vanleg fyr vere så full av galskap? Det hadde ikkje gått viss han gjekk rundt og trudde at han hadde heile livet framføre seg.

Livet er ein knivsegg, og Frode Grytten dansar på den knivseggen. Han kastar hattar i lufta frå den knivseggen.

Dei som såg Frode Grytten sine fomlande, introverte opplesingar frå debuten, diktsamlinga «Start» i 1983, kunne umuleg sjå alt dette komme. Folk syns jo synd på han! For så vondt såg det ut som han hadde det på scena.

Frode Grytten fekk Brageprisen for «Bikubesong» i 1999. Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix (arkivfoto)

Det var omtrent på denne tida Frode Grytten gjekk langs vegen i Odda, då familien til journalist Hallgeir Opedal passerte. Då skal det ha blitt sagt inne i bilen: «Der har du han som skriv dikt». Det var tydeleg for alle i Odda kor det bar med unge Grytten, og den offentlege interessa for bøkene hans var dalande utover 80- og 90-talet. Lenge såg det ikkje så bra ut for «Bikubesong» (1999) heller.

Eg hugsar eg var innom kontoret hans på BT, der han hadde Medienorges friaste stilling, som reportasjejournalist tilknytta fotoavdelinga, den dagen han blei nominert til Nordisk Råds Litteraturpris. Det året fekk han også Brageprisen for «Bikubesong», og det blei eit vendepunkt for forfattarskapen.

Les også Hjelp! Det er litteraturfestival

Frode kunne kort tid etter slutte i avisa og begynne som forfattar på heiltid. Eg må innrømme at eg var litt bekymra. Det var for det første eit stort tap for reportasjejournalistikken, men i tillegg var ikkje Frode den mest sosialt ekstroverte heller, korleis skulle han no komme i kontakt med folk? Var det ikkje nettopp møte med folk og deira historier, som var så litterært fruktbart for han? Korleis skulle det gå?

Vi veit veldig godt korleis det gjekk. Frode Grytten har rett og slett veldig god fantasi. Han er ein sånn type forfattar. Og likevel er det ofte umuleg å vite kva som er røynd og kva som er fantasi i forfattarskapen hans.

Folk i Odda les like gjerne «Bikubesong» som ein dokumentar, som eit skjønnlitterær verk, og det er ikkje få oddingar som har påropt seg å vere modell for «Fittetjuven».

Då Frode skreiv den glitrande romanen «Saganatt», Lundetrilogien i 2011, nådde forvirringa mellom røynd og fantasi nye høgder. Her kjem gymnaslærar Arvid Lunde til Odda i høgvannsbukser tidleg på 80-talet og får ansvaret for kaffimaskina på gymnaset. Ein dag tar tidsånda plass i den tynne kroppen hans, og det blir kjent at Arvid Lunde har blitt millionær på aksjehandel.

Les også – Ein får ikkje nødvendigvis kulturen trykt opp i trynet om ein bur i Odda

Dette syns Asbjørn Lauvstad likna til forveksling på hans eiga historie, den tidlegare gymnaslæraren og aksjemillionæren, som seinare mista alt i det store børskrakket. Eg var festivalsjef for Litteratursymposiet på den tida, og inviterte likså godt Lauvstad og Grytten til samtale med den tidlegare nevnte Hallgeir Opedal som moderator med programtittelen: Fanga i ein Frode Grytten-roman.

Lauvstad hadde fleire ting han ville korrigere i framstillinga av seg sjølv, det var mye som ikkje stemte i romanen. Til dette svarte Frode at folk har snakka om denne historia siden 80-talet, dette er ikkje lenger berre di historie, sa han, den tilhøyrer oss alle, og som forfattar hevda han sin soleklare rett til å bruke historia som han ville.

Forteljinga om aksjespekulant Lauvstad har mytiske dimensjonar, ei komprimert forteljing om jappetida i Norge, om å komme raskt til rikdom og miste alt.

På same måte har også «Fittetjuven» mytiske dimensjonar, og partisekretæren og mange andre av Grytten sine udødelege karakterar. Det mytiske kjem frå det som har blitt overlevert munnleg, ofte i generasjonar, forteljingar som ber i seg innsikter om det å vere menneske, grunnstoffet i eit kvart samfunn, så og seie.

Forteljingane overlever fordi dei er viktige for folk, dei fortel noko viktig om kven vi er og kvifor vi gjer som vi gjer gjer. Vi ler og grin når vi les om folka til Frode Grytten. Vi heier på dei som dummer seg ut, gjer fatale feil og ikkje får det til.

Fordi det er forteljingar om sånne som oss.