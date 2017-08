Med kirkebranner og drap som bakteppe, ble to klassiske svartmetall-album spilt inn i Grieghallen i 1993.

TILBAKE TIL 90-TALLET: - Noen av låtene har vi ikke spilt siden vi var i studio i 1993. Men jeg tror vi har de nå, sier Enlaveds Ivar Bjørnson (til h.). Sammen med Grutle Kjellson og resten av Enslaved skal han lørdag fremføre platen «Vikingligr Veldi» under Beyond The Gates. Mayhem dukker også opp for å fremføre et stykke klassisk svartmetall. FOTO: Silje Katrine Robinson