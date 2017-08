Wencke Cohen (43) har dagdrøymt om å bli henta opp på scena av Robbie Williams halve livet. I går skjedde det på ekte.

– Eg har nesten ikkje sove i natt. Eg vakna heile tida og tenkte: skjedde det? Skjedde det?

Cohen er framleis i ekstase då BT snakkar med ho morgonen etter Robbie Williams-konserten på Koengen i Bergen.

Blant 23.000 konsetdeltakarar, blei ho plukka ut til å kome opp på scena for å syngje ein song saman med superstjerna.

For Cohen var det heile nøye kalkulert. Ho har faktisk planlagt det heile i eit halvt år.

43-åringen frå Søreide har vore tilhengjar av den britiske popartisten sidan han var med i bandet Take That, tidleg på 90-talet.

Sidan den tid har ho vore det ho sjølv vil kalle ein lojal blodfan.

Konserten på Koengen var ikkje den første Robbie Williams-konserten ho har vore på, det har ho vore mange gonger før. Og kvar gong har ei heldig kvinne fått kome opp på scena.

Wencke Cohen har finstudert fellestrekka for kven artisten plukkar ut.

Fakta: Slik kjem du deg på scena med ei superstjerne Her er Wencke Cohen sine tips for å bli plukka ut av artistar for å kome på scena: Ikkje ver synleg rusa. Artisten vil ikkje ha nokon som ramlar av scena eller som ikkje greier å oppføre seg.

Ha med ein plakat. Artisten vel deg gjerne ut tidleg i konserten, men vil halde eit auge med deg eit stund før han hentar deg opp. Då må han ha noko som kan hjelpe han å hugse kven du er.

Ikkje stå med mobilen heile konserten. Ver til stades. Prøv å oppnå augekontakt.

Då ho i november såg at han skulle kome til Bergen, bestemte ho seg for at denne gongen skulle det vere ho som fekk kome opp på scena

– I Bergen er vi berre 23.000.på konserten. Det skal eg greie, tenkte eg.

– Må ha plakat

Den første tanken hennar var at ho måtte ha ein plakat. Ho er halvt engelsk, og bestemte seg for å spele på at ho delvis kjem frå same land som artisten sjølv.

I miss a british hug (Eg saknar ein britisk klem), blei teksten på plakaten.

Ho var tidleg ute til konserten fredag kveld, og kom seg nesten fram til scena på Koengen.

– Allereie under den andre songen såg eg at han las plakaten min. Litt seinare såg han meg plutseleg djupt inn i auga. Då visste eg det, seier Cohen.

– Eg skal opp på scena. Eg skal faen meg opp på scena, sa eg til venninna mi. Det trur eg og, sa venninna mi.

– Are you cold?

Før Robbie Williams sat i gong med den gamle Frank og Nancy Sinatra-hiten «Something Stupid», gjekk artisten ned framfor scena.

Han stilte seg framfor Cohen.

– Are you cold, spurte han, fortel 43-åringen-

– No, sa eg.

– I am going to ask again. Are you could, sa han.

– Yes, sa eg.

Så gjekk draumen til 43-åringen frå Søreide i oppfylling.

– Han tok meg hardt i handa og vi gjekk i lag til scena.

Cohen blei sitjande på ein benk på scena saman med artisten medan han song heile songen. Han heldt eit fast grep i handa hennar heile songen, fortel Cohen.

Dagen etter, verkar det heile som ein draum for 43-åringen.

– I mitt hovud har eg gjort dette tusen gonger. No skjedde det faktisk. Eg har alltid tenkt at eg må prøve å ikkje bli hysterisk visst eg blir plukka ut. Det greidde eg heldigvis.