Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

MUSIKK: Gå på ekte vestlandskonsert

Morten Spaberg

Hva: Konsert med Nils Økland Band.

Hvor: Logen Teater (Hordaland Teater).

Når: Lørdag 21.00.

Hvorfor: I Erlend Nødtvedt-romanen «Vestlandet» dukker musikeren Nils Økland opp på et møte i regi av den fiktive organisasjonen VFF, som står for Vestlandets frigjøringsfront. Hva den virkelige Nils Økland mener om et fritt og uavhengig vestland, som er målet til VFF, vet jeg ikke, men på lørdag kan man uansett oppleve felespilleren i høyst vestlandske omgivelser. Nils Økland Band inntar nemlig kulissene til vestlandskrøniken «Heim» på Logen Teater.

Anmelderne var fra seg av begeistring da Nils Økland Band i fjor slapp platen «Lysning». «Noe helt særegent», sto det å lese i BT. Økland, som også kan vinne en spellemannpris til helgen, bruker hardingfelen til å få frem nye stemninger. Han har én fot i folkemusikken og tradisjonen, men samtidig peker musikken hans fremover og har tidvis noe nærmest futuristisk over seg – ikke minst hjulpet av hans ekstremt kompetente band. For når man i tillegg til Økland på feler, har å gjøre med en bukett bestående av Sigbjørn Apeland (trøorgel), Rolf Erik Nystrøm (saksofoner), Mats Eilertsen (bass) og Per Oddvar Johansen (perkusjon), skulle det etter alt å dømme være duket for en spesiell konsertopplevelse i Logen Teater.

Kjetil K. Ullebø

FILM: Se en 13 timer lang film

Hva: Visning av Martin Becks film «Last Night».

Hvor: NO. 5, Bergen Kunsthall.

Når: Lørdag 11.00.

Hvorfor: I 1970 startet den amerikanske DJ-en David Mancuso et undergrunnsklubbkonsept i sitt eget hjem i New York. Stedet ble senere kalt The Loft, og kun de med invitasjon fikk komme på festene. Den siste festen ble holdt i 1984, og dette har kunstner Martin Beck tatt utgangspunkt i.

«Last Night» er viet den siste festen på The Loft og inneholder de 118 sangene som ble spilt den kvelden. Filmen viser hver enkelt sang i full lengde og i kronologisk rekkefølge, spilt på en platespiller. Hver sang blir filmet fra en ny kameravinkel, som til slutt utgjør et mønster basert på det gylne snitt. Med 118 sanger er det kanskje ikke så rart at filmen varer i tretten og en halv time, fra lørdag formiddag til over midnatt.

Ved midnatt begynner også DJ-ene Erlend Klette og Simon Alejandro å spille på Landmark. De lover boogie, karibiske rytmer, funk, soul, disko og afrobeat, og fortsetter musikkfesten ut i nattestimene.

Michelle Kleveland

LYRIKK: «Dropar i Austavind» på Litteraturhuset

Odd E. Nerbø

Hva: Lyrikksalong.

Hvor: Litteraturhuset.

Når: Torsdag 20.00.

Hvorfor: «Dropar i Austavind» er ei av dei mest kjende diktsamlingane til lyrikar Olav H. Hauge, og kom ut i 1966. Framleis er orda han festa til papiret ein monumental del av norsk lyrikkhistorie. På Litteraturhuset kan du torsdag kan få eit gjensyn med dikt som «Sleggja», «Øksekjeft» eller min personlege favoritt «Du var vinden», som er grådig fint:

Eg er ein båt

utan vind.

Du var vinden.

Var det den leidi eg skulde?

Kven spør etter leidi

når ein har slik vind.

Det aller mest kjende diktet frå samlinga er «Det er den draumen», som er blitt ein kjær klassikar for mange. Lese dikta kan du eigentleg gjere heime på kammerset, men på Litteraturhuset får du som alltid mogelegheit til å lære og forstå litt meir. Litteraturvitar Anemari Neple, journalist Jan Inge Sørbø og poet Fredrik Hagen skal diskutere livet og diktinga til gartnaren frå Ulvik.

Hauge var ein fasinerande type. Han budde mesteparten av livet sitt åleine på garden sin i Hardanger, og hadde inga formell litteraturutdanning. Han ga heller ikkje ut si første bok før han var 38 år. Likevel blåste han folk av bana med sine korte og konkrete dikt, som seier utrulig myke med få, velvalde ord.

Ingvild Nave

KONSERT: Se Dårlig Vane og bergens yngste rapstjerne

Hva: Dårlig Vane-konsert.

Hvor: USF Verftet.

Når: Fredag 19.00.

Hvorfor: For nesten nøyaktig ett år siden vant Dårlig Vane P3 sin Urørt-finale med låten «Gikk i Bakken», og ble kronet som en av de mest lovende unge artistene i Norge. Ett år etterpå er låten streamet flere millioner ganger, blant annet fordi den var med i suksesserien «Skam», men også fordi den allerede er blitt en klassiker. Nå står en ny bergensk milepæl for tur: Å headline Verftet, som har en kapasitet på rundt 1250 personer. Tidligere i år klarte Sushi X Kobe å selge ut hver eneste billett tilgjengelig, og trolig vil ikke Dårlig Vane være langt unna heller.

I tiden frem mot konserten har rapgruppen sluppet nytt materiale som lover godt. I tillegg har de hentet med seg Bergens yngste rapstjerne, 12 år gamle Macho Mayne, til å varme opp publikum sammen med Zeni Bois. Det er vanskelig å se hvordan dette kan slå feil, i alle fall blant dem som allerede er frelst av den breiale delen av bergensrappen.

Ingvild Nave

SCENEKUNST: Sjekk ut fersk scenekunst

Magnus Halsnes

Hva: Frontlosjefestivalen.

Hvor: Cornerteateret.

Når: Torsdag til lørdag.

Hvorfor: Frontlosjen omtaler seg selv som en «supporterblogg» for den lokale scenekunsten. De to bakkvinnene vil støtte opp om og synliggjøre bredden i feltet. Og en av tingene de gjør for å få til det, er å arrangere Frontlosjefestivalen.

Frontlosjefestivalen er en egen festival for fersk og uetablert scenekunst, og kan være en fin måte å finne ut hva som går i den lokale scenekunstundergrunnen. Et sted å oppleve personer, stykker og tendenser som ennå ikke har nådd de største scenenes rampelys, men som kanskje en dag kan ende opp under de store lyskasterne.

Frontlosjefestivalen 2018 lokker blant annet med «The First Time I Saw The Sea» av Yva Theatre Company. Lørdag vises «Your Guess is as Good as Mine» av Tgo/4332, før festivalen ut på kvelden inviterer til losjefest med noe som virker som en særdeles forlokkende kombinasjon: Piñata, hot dogs og disko.

Kjetil K. Ullebø