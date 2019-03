Dra på støypopkonsert, leseklubb eller teater med FN-soldater.

KONSERT: Sjøbodkonsert i Sandviken

Tor Høvik

Hva: Konsert med Josefin Winther

Når: Lørdag kl. 21

Hvor: Bod24, i Sandviken

Hvorfor: Etter å ha solgt ut fjorårets høstkonsert i de gamle Sandviksbodene, gjentar Josefin Winther suksessen lørdag. Hun tar med seg flere musikere til en stemningsfull konsert i Sandviksbodene, der hennes lillesøster Jennifer Winther er ventet å gjøre en gjesteopptreden.

I år er Winther aktuell med sitt femte, men første norskspråklige, album. Det kommer ut høsten 2019. På Bod24 presenterer hun derimot det beste fra sine fire første, og ifølge arrangørene blir dette siste mulighet til å høre Winther i dette formatet på en god stund.

Marita Ramsvik

KONSERT: Kortreist støypop

ANNETTE KATHINKA SERVAN/PRESSEFOTO

Hva: Misty Coast + Fucales

Hvor: Landmark

Når: Lørdag 23. mars kl 21

Hvorfor: Gitarstøy og popmelodier, finnes det en deiligere kombinasjon? Tre tiår etter at band som My Bloody Valentine, Ride og Sonic Youth blomstret for fullt, er det fremdeles band som klarer å finne nytt gull i det samme bedet.

Ett av dem er den lokale duoen Misty Coast. Richard Myklebust og Linn Frøkedal har markert seg med flere andre band tidligere, likevel er det som om gitareffektene, klangboksene og de fengende refrengene når helt nye høyder på albumene «Misty Coast» (2017) og «Melodaze» (2019).

Oppvarmingsbandet Fucales lover dessuten en blanding av både shoegaze, dreampop, postrock og noiserock, så da skulle kanskje de fleste støybehov være dekket.

Erik Fossen

KLUBB: Gammal house

Ketil Mosnes

Hva: Klubbkveld med Bjørn Torske

Når: Lørdag 23. mars

Hvor: Café Opera

Hvorfor: Lørdag kan du svinge deg til gamle plater. Tromsøværingen har eksperimentert med elektronika siden 80-tallet, og er siden blitt en velkjent produsent av elektronisk musikk.

Torske er flere ganger blitt nominert til Spellemannsprisen, sist i fjor for albumet «Byen». Det blir nok garantert god kok på dansegulvet når han kommer for å snurre sine plater.

Sigrid Gausen

LESING: Slow reading club

Cillian O’Neil

Hva: Kollektiv leseperformance

Når: Søndag kl. 14.00

Hvor: Landmark

Hvorfor: Lei av å ligge å lese på sofaen hjemme? Søndag inviterer Landmark til kollektiv lesing. Arrangementet er også en performance der kunstnere inviterer publikum til å delta, og der de «dirigerer» eller «koreograferer» leseprosessen, alt i et gullfarget lys.

The Slow Reading club har base i Brussel, og ble startet av Bryana Fritz and Henry Andersen i 2016. Til lesingen har kunstnere kompilert en samling av dikt og essayer relatert til utstillingen «I Couldn’t Sleep in My Dream» av Beatrice Gibson (vises i Bergen Kunsthall frem til 31. mars). Samlingen inneholder tekstene av CA Conrad, Eileen Myles, Alice Notley, Leslie Scalapino og andre.

Sigrid Gausen

TEATER: Krigsveteraner på scenen

Casper Koster

Hva: Teateret «Dark Numbers» av Tea Tupajic

Når: Fredag og lørdag kl. 20

Hvor: Studio Bergen

Hvorfor: Politisk teater er i vinden for tiden. Black Box i Oslo har fått gjennomgå, og DNS her hjemme har to varslede søksmål mot seg. I helgen har du anledning til å se et teater med ekte soldater på scenen. I forestillingen «Dark Numbers» har Tea Tupajić invitert fire tidligere FN-soldater fra den nederlandske bataljonen Dutchbat III til scenen.

I den bosniske krigen på 1990-tallet fikk Dutchbat III i oppgave å beskytte den muslimske enklaven Srebrenica, utpekt av FN som sikker sone, men bataljonen var underlegen da de bosnisk-serbiske troppene inntok byen den 11. juli 1995 under ledelse av general Mladić. I Dark Numbers forteller veteranene sin historie. Hvilke bilder holder dem våken om nettene?

Sigrid Gausen