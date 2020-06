Øvingslokalene er koronastengt: Korpset har spilt ute siden midten av mars

– Det har vært kaldt og kaotisk, med flygende noteark og mye vind, sier leder Åshild Kalvøy i Haukås skolemusikk.

Haukås skolemusikk øver ute på skoleplassen. De får lov til å hente stoler og annet utstyr ut, men får ikke komme inn i sine vante øvingslokaler. Foto: Rune Sævig

Siste uke åpnet skolene i Bergen opp for alle elevene, men for frivillige lag og organisasjoner, er lokalene fortsatt stengt.

Strenge smittevernkrav til renhold gjør at kommunen ikke vil låne ut til skolekorps og andre organisasjoner på kveldstid.

Haukås skolemusikk pleier å øve i lokalene til Haukås skole i Åsane. Da skolen koronastengte i mars, ble korpset tvunget til å øve ute.

Ingen ledige øvingslokaler

– Vi har øvd på skoleplassen en gang i uken. Det har gått greit, men vi savner å være inne. Vi bor på Vestlandet og vet aldri når neste regnbyge kommer. Notearkene fyker i vinden og vi får sol i øynene, sier dirigent Inge Starheim Ytrehus.

Musikantene får låne stoler og utstyr som de bærer ut på skoleplassen. I etterkant av øvingen spriter de og vasker utstyret de har brukt.

Leder Åshild Kalvøy forteller at korpset har vært i kontakt med flere forsamlingshus i nærområdet, men ingen har hatt ledige øvingslokaler.

Børge Pedersen Kalvøy spiller solo kornett i Haukås skolemusikk. Foto: Rune Sævig

Hun sliter med å forstå hvorfor korpset ikke kan få komme inn på skolen når det er så lite koronasmitte i samfunnet.

– Jeg er enig i at smittevernreglene må holdes, men jeg tenker vi likevel kunne hatt øvinger i gymsalen og vasket den etter hver gang, sier Kalvøy.

Bekymret for rekrutteringen

Haukås skolemusikk er ikke det eneste korpset som er frustrert over stengte skolelokaler.

Under tirsdagens møte i utvalg for barnehage, skole og idrett, tok bystyrerepresentant Eivind Hermansen (H) opp problemstillingen. Høyre har tatt opp saken flere ganger tidligere under koronakrisen, men har fått til svar at kommunen ikke vil prioritere dette.

– Vi ønsker å få vite når byråden har tenkt å åpne skolene for lag og organisasjoner. Mange sliter med å finne seg egnede lokaler, sier Hermansen.

Bystyrepresentant Eivind Hermansen (midten) mener byrådet må åpne skolene for frivillige lag og organisasjoner. Foto: Ørjan Deisz

I tillegg til å være bystyrerepresentant, er Hermansen leder for Norges Musikkorps Forbund Hordaland. Han forteller om frustrerte skolekorps uten tilholdssted.

– Jeg er bekymret for rekrutteringen. De fleste tar inn aspiranter om våren. Med øving ute og i midlertidige lokaler er det ikke så lett å få inn nye, sier han.

Oslo har åpnet opp skolene

Hermansen viser til at korpsene i Oslo fikk lov til å øve i skolelokalene allerede 6. mai. Forutsetningen var at dette skjedde innenfor smittevernreglene.

– Noen kulturhus har åpnet i Bergen, men det er ikke nok. Oslo får det til. Hvorfor kan ikke skolene i Bergen åpne opp? spør Hermansen.

Skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) skriver i en e-post til BT at han forstår at mange lag og organisasjoner ønsker å bruke skolelokalene, men at de må huske på at samfunnet fortsatt er i en pandemi.

Skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) kan ikke si når frivillige lag og organisasjoner får komme inn igjen på skolene. Foto: Eirik Brekke

– Skolene har ikke ordinær drift, men må fremdeles følge en rekke smitteverntiltak, blant annet krav til ekstra renhold. Vi har ikke anledning til utleie slik situasjonen er nå, påpeker han.

Han skriver at det viktigste nå er smittebegrensing, deretter drift av skole og barnehager.

Tvinnereim kan ikke si noe om når lag og organisasjoner får slippe inn igjen på skolene.

– Ved ordinær skoledrift igjen, vil lag og organisasjoner igjen kunne bruke skolene til øvingslokaler. Det er noe jeg ser frem til.

Krisepakke på 3,5 millioner til amatørkulturfeltet

Bystyrerepresentant Hermansen mener kommunen skulle brukt ekstra penger på renhold.

Bystyret vedtok i april en krisepakke på 3,5 millioner kroner til amatørkulturfeltet. Søknadsfristen gikk ut 2. juni. Kommunen har fått 110 søknader. Mange har hatt ekstra utgifter med leie av lokaler.

– Disse utgiftene har kommunen dekket for lag og organisasjoner. Hvorfor kunne ikke disse midlene blir brukt til ekstra renhold på skolene? spør Hermansen.

Leder Åshild Kalvøy vet ikke hva Haukås skolemusikk gjør dersom de ikke får komme inn på Haukås skole til høsten.

– Da må vi eventuelt reise til andre bydeler for å leie lokaler der. Vi vil ikke at foreldre skal kjøre langt for å få sine barn på korpsøving. Hele poenget er at vi skal ha øving her på Haukås, sier hun.