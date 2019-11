Kygo og Alan Walker tjener best av bergensmusikerne. Men i år har de byttet på hvem som er på førsteplass.

Så mye tjente bergensartistene i 2018.

For mindre enn 30 minutter siden

Disse to bergensartistene tjener mest penger i Bergen i år. Til sammen betalte de cirka 13 millioner kroner i skatt. Geir Martin Strande/Bjørn Erik Larsen

Kygo (Kyrre Gørvell-Dahll) tjente mest av bergensartistene i fjor med en inntekt på cirka 18 millioner kroner. Han er også den bergensartisten med desidert størst formue på 83, 3 millioner kroner.

Selskapet hans, Kygo AS, omsatte for 244 millioner kroner i fjor. Det ga et resultat før skatt på 90 millioner kroner.

FORTJENESTE: Kyrre Gørvell-Dahll tjener store summer på musikken sin. Geir Martin Strande

Walker tjener fremdeles fett

I 2017 var det Alan Walker som tjente mest av bergensartistene. I 2018 havner han på en god nummer to på listen, med en bokført inntekt på cirka 12,9 millioner kroner.

Flere bergensartister tjente godt i fjor. Aurora Aksnes sin inntekt var på over 3,5 millioner kroner. Men inntektene varierer veldig. En annen internasjonal artist, Sigrid Solbakk Raabe, tok ut 303.000 kroner.

Les også – Staten må ha skrevet ut en null for mye

ØKT LØNN: Aurora Aksnes tok ut 1,9 millioner kroner i inntekt i 2017. I 2018 tok hun ut over 3,5 millioner. Bård Bøe

Kurt Nilsen tok ut fire millioner mindre i lønn

I 2017 hadde Kurt Nilsen et økonomisk toppår der han tjente 5,7 millioner kroner. I 2018 tok han derimot ut cirka 1,6 millioner. På samme tid har formuen hans blitt redusert fra 4,2 millioner til 0 kroner.

Leif Ove Andsnes har bokført 600.000 mindre i inntekt sammenliknet med året før, men tjener fortsatt gode penger. I 2018 tjente han 6,7 millioner kroner.

Torbjørn Brundtland og Svein Berge i Röyksopp har på sin side nærmere doblet inntekten. I 2017 tjente de cirka 2,4 millioner kroner hver. I fjor har de begge en inntekt på om lag 4,5 millioner kroner. Begge har en formue på over 10 millioner kroner.

REDUSERT INNTEKT: Kurt Nilsen tjente mye mindre i 2018 sammenliknet med året før. Christian Breidlid

Marcus Kabelo Møll Mosele, kanskje bedre kjent som rapperen Kamelen, har også nærmere doblet inntekten sin. Han tjente litt over en million kroner i fjor.

Sondre Lerche Vaular, som for tiden bor og jobber i Los Angeles, hadde null kroner i inntekt i Norge. Hans fetter Lars Vaular tjente derimot 908.062.

TJENER GODT: Sissel Kyrkjebø har de siste årene hatt en stabil inntekt og tjent over 2,5 millioner kroner i året. Eirik Brekke

Les også Skattelistene: Sjekk toppene i din kommune her

Veteranene gjør det godt

Sissel Kyrkjebø cirka 2,9 millioner kroner i inntekt i likhet med fjoråret. Mens Jan Eggum spilte inn over 1,7 millioner. Inntekten hans har gått noe ned fra 2017. Da tjente han 2,4 millioner.

Tor Endresen tjente 1,2 millioner. Rune Larsen hadde 960.271.