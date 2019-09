Fire fine: På 80-tallet var koret så lite at de måtte avlyse konserten. Til helgen feirer de 100 år.

Optimismen er tilbake hos Bergen filharmoniske kor.

KOR: Kvaliteten på Bergen filharmoniske kor har blitt mye bedre de siste årene, mener styreleder Trude Sletteland. Magnus Skrede

For mindre enn 10 minutter siden

Hva: Jubileumskonsert

Når: 28. september kl. 15. til 17.

Hvor: Grand selskapslokaler

Hvorfor: Det er nå hundre år siden sanger og kordirigent Ingolf Schiøtt fikk i oppdrag å starte et kor som skulle være «Bergens Byorkester verdig». Og på lørdag inviterer Bergen filharmoniske kor til en storslått jubileumskonsert på Grand selskapslokaler, der de vil fremføre utvalgte favoritter fra korets repertoar.

– Det blir en slags historiefortelling i musikk. Vi gjør nesten bare konserter sammen med orkesteret, som regel i samarbeid med andre kor. Denne gangen skal vi ha en konsert med bare kor og piano. Det er veldig sjelden vi gjør, sier styreleder Trude Sletteland.

ARTIKKEL FRA 1989: «Anne Randine Øverby har et engasjement som kan gi liv til de mest steindøde av oss», skrev BTs journalist. BT arkiv

Men korets historie går egentlig helt tilbake til oppstarten av Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) i 1765.

– På den aller første konserten til Harmonien så sang de. Dette er en veldig ærverdig institusjon, men vi er på langt nær så pompøse som vi en gang var, sier Sletteland og ler.

Les også Les også: De slapp ikke inn i 2012, men nå prøver BFO og Leif Ove Andsnes igjen å komme seg til Kina

Men det har ikke alltid vært like god stemning. Sletteland forteller at koret har hatt varierende betydning opp gjennom historien. I 2002 kunne du lese i BT at koret måtte avlyse torsdagskonserten fordi de manglet folk.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å få et større kor. Vi ser ganske positivt på fremtiden, sa Sletteland til BT den gangen.

ØVING: Dirigent Maria Gamborg Helbekkmo sa hun truet med å trekke seg da koret ville fremføre det vanskelige verket «Turba» av Nils Henrik Asheim i år 2000 (arkiv). Gidske Stark

I dag, 17 år seinere, teller koret over 100 sangere. De er ledet av kormester Håkon Matti Skrede og har mange flere oppdrag enn før. Økningen startet med BFOs 250 års jubileum.

– I det siste har det tatt helt av. Vi har brutt den evige sirkelen med nedskjæringer og kvaliteten på koret er blitt mye høyere, sier Sletteland fornøyd.

Her er tre andre ting du kan få med deg i helgen:

FORFATTERFEST: Jon Fosse har bursdag

60 ÅR: Forfatter Jon Fosse har skrevet femtitalls av bøker, dikt, barnelitteratur og skuespill. Bøkene er oversatt til 50 språk. Eirik Brekke

Hva: Fossefest

Når: 24. til 28. september

Hvor: Litteraturhuset i Bergen

Hvorfor: 29. september fyller forfatter Jon Fosse 60 år. I den anledning arrangerer Litteraturhuset samtaler, foredrag og tingingsverk for å hedre han. Forfatter Ragnar Hovland, litteraturkritiker Cathrine Krøger, og poeten Erlend O. Nødtvedt er blant dem som kommer. Men det gjør ikke hovedpersonen, det sa Fosse i et intervju til BT i sommer.

Hør siste utgave av BTs kulturpodkast, Republikken:

KONSERTER: Vill Vill Vest

STØYPOP: Her opptrer artisten Ponette under Vill Vill Vest 2018. Opptreden fikk fem hjerter av BTs anmelder. Bård Bøe

Hva: Vill Vill Vest musikkfestival

Når: 26. til 28. september

Hvor: Flere musikkscener i Bergen

Hvorfor: I løpet av tre dager vil 92 ulike artister opptre på scener rundt omkring i Bergen. Lurer du på hvem du bør følge ekstra godt med på? BT har snakket med tre av dem.

Les også Les også: I 2015 ble det funnet en 9000 år gammel hodeskalle på Bønes. Snart kan du se den på Naturhistorisk museum.

FILMFESTIVAL: 190 filmer vises i Bergen

ANBEFALES: Filmen «Parasitt» vises under filmfestivalen. Den er anbefalt av filmkritikere BT har snakket med. BIFF

Hva: Bergen internasjonale filmfestival

Når: 25. september til 3. oktober

Hvor: Bergen kino

Hvorfor: For 20. gang går Biff av stabelen og viser hele 190 lang- og kortfilmer på 8 dager. Dersom du sliter med å bestemme deg for hva du skal se, kan du lese hva ekspertene anbefaler her.