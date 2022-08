Et forsvarsskrift for sannheten

Vigdis Hjorths eksistensielle tyngde er kanskje akkurat det vi trenger nå.

BTs anmelder lar seg imponere av Vigdis Hjorths nye roman.

Johannes Grytnes Litteraturanmelder

«Femten år: Den revolusjonære våren»

Forfatter: Vigdis Hjorth

Forlag: Cappelen Damm

Vigdis Hjorth har gjort seg til de eksistensielle spørsmåls store forfatter her til lands. Spørsmålet om hva det vil si å leve i sannhet, leve autentisk, går som en rød tråd gjennom forfatterskapet.

Med slike store spørsmål dukker det selvfølgelig også opp en lang rekke andre: Følger det ansvar med sannheten? Hvor mye skal man ofre for den? Blir man lykkeligere av sannheten? Er den i det hele tatt et gode?

Ingen skal være i tvil om at «Femten år: Den revolusjonære våren» er en Hjorth-roman. Ikke bare fordi også denne boken søker seg mot eksistensialismens spørsmål.

Språket er også umiskjennelig hjortsk der det sildrer av gårde som en bratt bekk under vårsmeltingen. Uten stopp truer skriften med å renne over sine bredder, fullt som det er av retoriske spørsmål, kommaer, utelatelser og bevissthetshopp.

I tillegg tar «Femten år» også opp en annen tråd i Hjorths forfatterskap, nemlig et tapt Norge, det sosialdemokratiske, trygge Norge

Det siste er kanskje litt vanskelig å få øye på, all den tid romanen følger en ung jente – Paula – fra hun er 12 til hun blir 15 og skal konfirmere seg. Språket legger seg helt opp til Paulas eget språk, naivt og spørrende som kun barn kan være.

Alt virker selvfølgelig og enkelt i Paulas verden: «Det var en rytme i tilværelsen. Det hadde det antakelig alltid vært, men først da hun var ti-elleve, ble hun bevisst om den og følte trygghet ved den, at dagene i hovedsak var forutsigelige.»

Vigdis Hjorth har et langt forfatterskap bak seg, og er blant Norges mest anerkjente forfattere. Her er hun fotografert i sitt hjem i Asker utenfor Oslo.

Paulas verden må likne på paradis, preget som den er av gjentakelser, enkle gleder og ukomplisert kjærlighet. Hun går på skolen, spiser middagen som moren har laget, leker med bestevenninnen, får besøk av besteforeldre og går på ski og skøyter om vinteren og bader og løper langs veien om sommeren.

Alt er slik det skal være, for alltid, håper hun: «Det ba hun til Gud om når det hendte hun ba til ham, at de alltid skulle være sammen og vokse like langsomt som de store trærne som varte og varte.» Det er Norge slik man nostalgisk tenker det så ut på 60-tallet.

Men dette paradiset kan selvfølgelig ikke vare, slik ingenting på jorden kan. Ikke fordi noe skjer. Alt forblir det samme. Men noe endrer seg i Paula. Hun begynner å se sprekkene i sin egen tilværelse, hvordan det hele egentlig bare er en løgn.

Foreldrene er ikke egentlig kristne, farens stillhet er ikke trygg, men bitter, søsteren er ikke egentlig god på skolen, og moren er redd for sin egen mor. Sannheten er at de, hele familien, egentlig ikke er lykkelige, de vet det bare ikke selv.

Eller, kanskje verst av alt; de vet det godt, men tør ikke innrømme det. For i brevene moren sender til bestemoren, lyver hun. Hun skriver at Paula leser i barnebibelen sin hver dag, at søsteren sto på eksamen og at det går godt på jobben for faren. Dette må jo bety at moren godt forstår at livet hennes ikke er slik det burde.

Denne oppdagelsen blir utgangspunkt for en stille revolusjon for Paula. Hun skjønner at om hun ikke gjør opprør, vil hun bli som dem, hun vil måtte slukke sin indre ild, bli nevrotisk og engstelig for at også hennes ulykkelighet skal avsløres. Hun må bryte ut av denne evige spiralen, som likner mer og mer på et angstridd helvete.

Vigdis Hjorth er en mester i å skildre den indre flammen, og alt vi må gjøre for å holde den noenlunde i sjakk, og ikke minst hvor viktig det er å holde den i live.

Om romanens univers er litt trangt – man kan noen ganger savne at det faktisk skjer noe – er Hjorths prosa så suggererende at det nesten ikke gjør noe. Paulas kamp mot de normative kreftene som vil at hun skal konfirmere seg, gå på Kristelig Gymnas og bli som sine foreldre, er skildret med eksistensiell inderlighet.

Kampen Paula fører er en slags personlig 1968, som jo gjerne blir kalt «den revolusjonære våren». 68-erne har også den senere tiden fått mye av skylden for å oppløse denne nostalgiske drømmen om den sosialdemokratiske nasjonen. Men hykleriet og forstillelsen til foreldregenerasjonen må utfordres av Paula, slik den kanskje også måtte utfordres av 68-erne.

Når pendelen nå i vår tid ser ut til å svinge tilbake, når det ropes på autoriteter og hierarkier, når tradisjon og «kultur» løftes opp som veien fremover (særlig blant den yngre generasjonen, hvor Jordan Peterson og Andrew Tate er ledestjernene), kan det lønne seg å bli påmint hva kulturradikalerne, kommunistene, frikerne og hippiene gjorde opprør mot.

Vigdis Hjorths eksistensielle tyngde er kanskje akkurat det vi trenger nå.

