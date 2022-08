I dette nazi-oppgjøret får EU smake pisken

Fløgstad treffer med sitt litterære raseri.

Kjartan Fløgstad gir i høst ut romanen «Habeas Corpus».

Gro Jørstad Nilsen Bokanmelder

Habeas Corpus

Forfatter: Kjartan Fløgstad

Tittel: Habeas Corpus

Forlag: Gyldendal

Fløgstad fortsetter sine undersøkelser av hvor nazistene ble av etter krigen. Nå handler det om jurister som hvitvasket seg selv.

I dokumentarfilmen «Tindersvindleren» forteller alle jentene som deltar at de selvsagt googler personen før de går på date. Internett er blitt et arkiv hvor vi foretar bakgrunnssjekk på hverandre før vi møtes.

Nettet har også gjort det mulig å søke i digitaliserte arkiver som tidligere sto og støvet ned. Fortiden er med andre ord mer tilgjengelig enn før, ikke bare på det personlige Tinder-planet, men også for å spore folks nazifortid.

«Habeas Corpus» kan leses som del av et større litterært prosjekt som Fløgstad har holdt på med de siste årene, nemlig å undersøke hvor nazistene ble av etter krigen.

Og i likhet med de andre romanene med samme tema, blander «Habeas Corpus» fakta og fiksjon for å skape urovekkende forbindelser mellom nåtid og fortid.

For hvor ble egentlig tyske nazister av etter krigen? I «Habeas Corpus» følger vi personer som foretar et hamskifte og trer inn i etterkrigstiden som forretningsmenn og jurister.

Boken har et bredt persongalleri som vi følger gjennom ulike handlingstråder, på forskjellige steder, og i ulike historiske epoker. Vi beveger oss fra Kongo, til Belgia, er innom flere steder i Norge, og tilbake til Brussel.

Boken har fått betegnelsen «prosopografi», noe som betyr kollektiv biografi eller livsskildring, og har derfor ingen bestemt hovedperson.

Fløgstad fletter personer og hendelser sammen på en måte som gjør at nåtiden likner på fortiden. For eksempel gjenoppstår det gamle soldat-dopet pervitin som et nytt, smertestillende medikament i vår tid.

Skruppelløse jurister hjelper farmasi-industrien til å holde hemmelig at folk blir avhengige. Referansen til virkelighetens opioidepidemi i USA er tydelig, og slektskapet til nazi-dop gir dagens krise en bekmørk klang.

Dagens Europa og EU-domstolen blir også vevet sammen med gamle dagers Europa, da Europa anla kolonier, eller Nazi-Tyskland drømte om å skape et tusenårsrike.

Romanen rommer mange referanser til «Mørkets hjerte» av Joseph Conrad, en klassiker som beskriver den menneskeforakt som lå i hjertet av det vestlige «sivilisasjonsprosjektet». Kolonimaktenes og nazistenes ødeleggelser av folk og kulturer gir europeisk selvtilfredshet en kraftig bismak.

Litterært sett blir boken noe overtydelig, spesielt i de mer essayistiske partiene. Venstresidens «evige syndebukk», USA, får som vanlig smake pisken.

Det rettes mer eller mindre treffsikre spark mot politikere (spesielt Nato-sjef Stoltenberg), akademikere (som er blitt til forretningsfolk), de allerede nevnte juristene (maktens håndlangere), og andre som svikter demokrati og fellesskap.

Bokens personer brukes til å gi romanen en tydelig agenda, nemlig å avsløre europeisk dobbeltmoral. Fløgstads litterære bakgrunnssjekk viser at bak fasaden er Europa og EU-domstolen like rufsete som «Tindersvindleren».

