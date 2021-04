– Det blir for enkelt å tegne et svart-hvitt bilde av gode nordmenn og onde nazister

Det er mer nyansert enn dette, sier filmregissør Alexander Kristiansen. De siste ukene har han fått massiv kritikk for TV-serien «Frontkjempere».

Alexander Kristiansen er mannen bak TV-serien «Frontkjempere». Ettersom han både har manus, regi og produsentansvar for serien, står han ganske alene til å ta imot kritikken mot serien. Foto: Jarle Aasland

– Jeg har vært interessert i Andre verdenskrig siden faren min fortalte om invasjonen av Normandie, sier Alexander Kristiansen.

Det var nettopp under slaget om Normandie han ble interessert i frontkjemperne. Eller rettere sagt, under en innspilling av slaget, på en strand utenfor Stavanger.

Kristiansen skulle lage en pilot til en spillefilm, og hadde rigget til 20 statister fra rollespillmiljøet. En av statistene spurte hvorfor ingen laget dokumentar om nordmennene som kjempet på tysk side.

Regissøren tok statisten på ordet, og begynte å gjøre research allerede i 2010. Leste alt han fant av faglitteratur. Skummet gjennom biografi etter biografi fra Østfronten, vel vitende at frontkjemperne selv fremstilte seg som helter.

– Jeg leste med kritisk distanse, og tok kontakt med en av forfatterne. Han ville ikke stille, men kjente en som vi kunne ta kontakt med.

Kristiansen fløy fra Stavanger til Oslo for å møte en av dem på et sykehjem. Da han kom frem til intervjuavtalen, hadde familien allerede hentet den gamle frontkjemperen.

De ville ikke at han skulle snakke. Skammen var for stor.

Men Kristiansen fikk andre i tale. De neste årene intervjuet han 15 frontkjempere. Drakk kaffe, stilte spørsmål om alt fra kameratskap til folkemord. Skrudde på kamera, ble kastet ut ved ett tilfelle, spiste vafler hos de andre og drakk enda mer kaffe.

Syv av frontkjemperne er med i dokumentaren som nå ligger i NRKs nettspiller.

Fakta Alexander Kristiansen (49) Filmregissør, produsent og manusforfatter for NRK-serien «Frontkjempere». Dokumentaren består av fire episoder og handler om nordmenn som kjempet på tysk side under krigen.

Kristiansen har jobbet med filmproduksjon siden 2003, men er utdannet litteraturviter.

De siste årene har han bl.a. produsert spillefilmen «Du» av Paul Tunge og co-produsert dokumentarfilmen «Nepalian Morsian» av Tiina Madisson. Han har hatt regi på kortfilmene «Spor i universet» og «Alt jeg skriver er sant».

Alexander Kristiansen er fra Stavanger og bor i Sandnes. Han var tidligere en del av produksjonsselskapet Filmavdelingen, men driver nå for seg selv. Les mer

Alexander Kristiansen har jobbet med film siden starten av 2000-tallet. Egentlig er han utdannet litteraturviter. Foto: Jarle Aasland

En flom av kritikk

Det er stengte ølkraner, sur vind og tomt for ferske reker i Stavanger. Legg til fire kritiske historikere og X antall filmskapere som synes du har gjort en dårlig jobb, og du står i skoene til filmregissør Alexander Kristiansen.

Skjønt, det er en tendensiøs fremstilling av saken, skal vi tro regissøren selv.

– Jeg får mange positive tilbakemeldinger fra lærere, journalister og andre dokumentarfilmskapere. Kritikken kan bli litt mye, men da hjelper det med en mail fra en historiker som sier «stå på». Og at 1,4 millioner mennesker har sett de tre første episodene.

Kritikken kom allerede før serien hadde premiere. Fire av historikerne som medvirker i serien mener at den ikke har nok kritisk distanse til frontkjemperne. De mener også at soldatene var mer ideologisk motiverte enn det som går frem av serien.

To andre historikere har tatt serien i forsvar, og skrevet at det er en styrke at flere historiske syn kommer frem.

Debatten har også beveget seg ut av det historiske miljøet. Blant annet har filmregissør Nina Grünfeld kritisert hvordan tilbakeblikkene er regissert.

– Tilbakeblikkene kunne vist hvordan unge menn blir krigsforbrytere på Østfronten. Isteden viser filmen frontkjemperne som uskyldige og misforståtte, og kampene de deltok i som et dataspill, sa hun til Aftenposten.

Fakta Alexander Kristiansen anbefaler tre filmer og serier: «Gå og se» av Elem Klimov, Sovjetunionen 1985 Dette er en brutalt ærlig og vond film om det som skjedde på Østfronten. Det meste skutt med «steadycam» og utstrakt bruk av nærbilder. Jeg anbefaler alle å se den. «The Untold History of the United States» av Oliver Stone, USA 2012 Denne serien tar et oppgjør med amerikansk historie og den kalde krigen. Den fokuserer på de mørke delene av amerikansk historie og får frem underfortalte perspektiv. «American Dharma» av Errol Morris, USA 2018 Filmen er et portrett av Steve Bannon, tidligere redaktør for det høyreorienterte nettstedet Breitbart og sjefstrateg for Donald Trump. Dokumentaren består av en halvannen time lang samtale mellom Bannon og regissør Errol Morris, med klipp fra Bannons favorittfilmer. Les mer

De norske SS-soldatene står klar til å dra til fronten i Hippodromen i Oslo. Dette er en av scenene i TV-serien «Frontkjempere». Foto: Lukas Salnas

Vil ikke tegne svart-hvitt bilde

Kristiansen sukker over sandwichen i Stavanger. Han synes at kritikken er både unyansert, overdreven og urimelig.

– Uskyldige frontkjempere brenner ikke kvinner og barn levende, kommenterer Kristiansen.

Han refererer til en av dramatiseringene i serien. I en annen scene blir en gammel mann skutt fordi han er jøde. Et tredje sted i dokumentaren henretter skandinaviske Waffen-SS-soldater en sivilist.

Kristiansen sier at han ønsker å fremstille frontkjemperne som hele mennesker, og at han tror at det nettopp er dette som er provoserende.

– Det blir for enkelt å tegne et svart-hvitt bilde av gode nordmenn og onde nazister. Det er mer nyansert enn dette. Jeg er interessert i gråsonene.

– Hvilke gråsoner sikter du til?

– Nyansene ligger mellom krigsforbryter og uskyldig, mellom en overbevist nazist og en som melder seg av eventyrlyst.

Nyanser, uenigheter og dilemmaer

I serien er historikerne uenige om i hvilken grad de norske soldatene var med på folkemord. Også frontkjemperne selv forteller sprikende om det som skjedde. Én av dem forteller om drap på sivile. En annen sier at han ikke så at noen krigsforbrytelser ble begått.

Regissøren mener at serien mellom linjene forteller at frontkjemperne gjorde mer enn de innrømmer. Samtidig synes han det er en styrke ved serien at historikerne er uenige.

– Henger en 16-åring med på alle disse nyansene og uenighetene?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har selv en 17-åring, og har sett serien sammen med ham. Jeg tror ungdommer er mer reflekterte enn man tror.

– Når du lager en rekonstruksjon, går du god for frontkjempernes versjon av sannheten. Hva er de etiske problemstillingene ved det?

– I noen tilfeller er rekonstruksjonen basert på det én frontkjemper forteller. Det gjør at vi sitter på en upålitelig kilde, men det går begge veier. Når en av frontkjemperne forteller at han brenner kvinner levende i en kirke, er det også kun hans vitnemål på dette. Det er mange som har stilt spørsmål om det har skjedd.

Sovjetiske krigsfanger henrettes i en av flere brutale scener fra TV-serien «Frontkjempere», som går på NRK TV. Foto: Lukas Salnas

«Frontkjempere» har gitt mersmak på krigen

Telefonen til Alexander Kristiansen vibrerer på utebordet der vi sitter. Det har den gjort mye i det siste. Barn av frontkjempere har ringt for å fortelle sine historier. Selv tok han kontakt med familien til de syv frontkjemperne før serien fikk premiere.

– For noen har det vært et stort tabu, men også en katarsis at de endelig kan snakke om det. Samtidig er de laget av noe annet enn faren sin. Noen er åpne om at gamle brev viste at faren var nazist.

Mannen bak «Frontkjempere» har fått mersmak for andre verdenskrig, og er nå i gang med både dokumentar og bok.

– Filmen handler om Milorg-leder Oliver Langeland som ga ut en kritisk bok om landssvikoppgjøret. Historien om ham er fascinerende. Først var han en helt, men så ble han persona non grata.

– Har du vært redd for selv å bli det?

Alexander Kristiansen koster på seg et lite smil i vårvinden.

– Nei, utad virker kritikken ensidig. Men jeg har fått så mye skryt, at det veier opp for alt det negative.