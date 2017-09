PÅ SKRÅ: Driftsleiar Hilde Grotnes Arnesen i Det hanseatiske museum viser golvet i Finnegården 1A. Det er så skeivt at møblane må tilpassast. FOTO: Marita Aarekol

Det hanseatiske museum må hevast ein meter og blir stengt i seks år

Det hanseatiske museum held på å søkke ned i jorda. No må det pussast opp for over 300 millionar kroner.