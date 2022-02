«Licorice Pizza» er morsom, men etterlater en vond bismak

Kanskje er det jeg som er fintfølende – eller så er det bare ekkelt med en voksen kvinne som flørter med en 15-åring.

Gary (Cooper Hoffman) og Alana (Alana Haim) møtes mens hun jobber som assistent under fotografering på skolen hans. Gary går hardt inn for å sjarmere henne.

Hanne Marie Nord Filmanmelder

Paul Thomas Andersons («Magnolia», «Phantom Thread») siste film vekker svært ambivalente følelser i meg. Det er høyst underholdende å følge filmens to snåle hovedkarakterer, deres påfunn og tilfeldige innfall i San Fernando Valley på 1970-tallet. Samtidig henger det hele tiden en ubehagelig skygge over «Licorice Pizza».

Cooper Hoffman har helt tydelig arvet sin avdøde far Philip Seymour Hoffmans talent og sjarm.

Det hele starter riktig nok med at Gary (Cooper Hoffman) tilnærmer seg Alana (Alana Haim) som jobber som assistent under fotografering på skolen hans. Gary går hardt inn for å sjarmere henne, og inviterer henne på middag. Alana blir nysgjerrig på den veslevoksne barneskuespilleren, men er tydelig på at hun ikke kan gå på date med en 15-åring. Hun kan være hans venn, ikke kjæresten hans – det er ulovlig.

Selv med dette utgangspunktet, utvikler det seg fort et nært vennskap med romantiske undertoner mellom dem. Slik vi som regel gjør i romantiske historier, hvor ulike forviklinger skiller hovedpersonene fra hverandre, legger filmen opp til at vi skal ønske at Gary og Alana får hverandre til slutt.

Alanas nøyaktige alder er litt vag, hun sier både 25 og 28 i filmen, og Haim er i virkeligheten 30. Som en kvinne på omtrent samme alder som henne, er det vanskelig å forstå hva som appellerer med en kvisete 15-åring. Ja, hun er retningsløs og han ambisiøs, men jeg sitter filmen gjennom og håper at Alana skal innse at hun kan få noe ut av livet sitt også uten Gary. Jeg synes ikke det er søtt eller morsomt på den måten Anderson legger opp til, når Gary maser seg til å få se puppene til Alana. Det virker hentet rett ut av våte drømmer fra gutterommet.

Tross aldersforskjellen utvikler det seg fort et nært vennskap med romantiske undertoner mellom Gary og Alana.

Klarer man å glemme aldersforskjellen, som også jeg gjør i perioder, er det likevel mye å la seg begeistre over her. Cooper Hoffmann er sønnen til avdøde Philip Seymour Hoffman, en savnet gjenganger i Andersons filmer. Cooper har helt tydelig arvet farens talent og sjarm. Både han og Alana Haim gjør glimrende debutroller.

«Licorice Pizza» er typisk Andersonsk, preget av overraskende, tilsynelatende tilfeldige vendinger og avstikkere. Forviklinger knyttet til Garys vannsengbusiness, oljekrise, og møter med helt sprø bikarakterer gestaltet av blant andre Sean Penn og Tom Waits underholder stort. Bradley Cooper stjeler hver scene han er med i som den helt ko-ko produsenten Jon Peters.

«Licorice Pizza» byr på noen helt sprø bikarakterer gestaltet av blant andre Sean Penn, Tom Waits og Bradley Cooper, som underholder stort.

Periodesettingen byr mest på morsomme påfunn, men også på humor som skulle blitt glemt igjen på 70-tallet. «Licorice Pizza» har høstet kritikk for en rasistisk scene som gjentas to ganger. En hvit restauranteier snakker på gebrokken tulle-japansk, og reduserer filmens eneste asiatiske karakterer til rekvisitter i en vits.

Anderson har forsvart dette som en skildring av tiden filmen er satt til. Det stemmer kanskje at ingen løftet et øyenbryn verken av rasisme eller av store aldersforskjeller på 70-tallet. Det gjør likevel at en ellers fin, rar og morsom film etterlater en vond bismak.