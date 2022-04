Canadisk helsedepartement delte pornolenke

En tabbe i helsedepartementet i Quebec førte til at tvitret en lenke til et pornonettsted i stedet for de siste koronatallene i den canadiske provinsen.

I stedet for å se hvor mange som er smittet det siste døgnet, fikk brukerne servert pornofilmer for fotfetisjister. Tabben ble raskt oppdaget, og torsdagens Twitter-melding ble slettet.

– Grunnet en situasjon utenfor vår kontroll, ble en lenke til upassende innhold lagt ut på vår Twitter-konto, hevder departementet i en epost til nyhetsbyrået AFP.

Tabben gikk likevel ikke ubemerket hen – departementet har rundt 100.000 følgere – og har blitt møtt med alt fra humor, til irritasjon og latterliggjøring.

