Nå kommer årets store festhelg

Her er fem fine ting du kan gjøre 17. mai-helgen.

Oppdatert mindre enn 2 timer siden







FEIRING MED SMELL I: I år kommer 17. mai på en fredag, noe som antakelig vil gi ekstra smell i feiringen. Her ser vi fyrverkeriet ved Smålungeren på 17. mai i fjor. byoutline Fred Ivar Klemetsen

KONSERT: Fest på Festplassen

TALENT: Moyka er blant byens store musikktalenter. byoutline Knut Egil Wang

Hva: Konserter på Festplassen

Hvor: Festplassen

Når: 17. mai, fra 19.00 til 22.45.

Hvorfor: 17. mai er buekorps, «Ja, vi elsker», «Nystemten» og fyrverkeri. Men det er også kultur. Og også i år spiller en rekke lovende bergensartister på Festplassen, blant dem Moyka og Sindio.

Les også Lars Vaular skulle bare besøke en kompis. Så ble artisten bedt om å hjelpe ugandisk toppfotball.

Moyka heter egentlig Monika Engeseth og kommer fra Hallingdal, men hun bor i Bergen og er tilknyttet det bergenske managementet Made, som er mest kjent for å ha Sigrid og Aurora i stallen. Hun har fått svært gode kritikker for musikken hun har sluppet til nå, og ikke minst for konsertene hun har holdt. Sindio er kanskje byens fremste r & b-gruppe – og de har tidligere vist svært lovende takter å scenen. På fredag inntar de også vikingskipet på Festplassen.

Showet på festplassen avsluttes med et hemningsløst publikumsfrieri fra DJ Tarjei Strøm. Som varmer opp publikum til fyrverkeriet.

Kjetil K. Ullebø

Hør 17. mai-utgaven av BTs kulturpodkast, Republikken:

KLUBB: Grunnlovsklubb på Landmark

BLANT KONGERIKETS FREMSTE: To av landets fremste DJs og musikere spiller på Landmark 17. mai. byoutline Paul S. Amundsen

Hva: Grunnlove Train, med blant andre Skatebård og Bjørn Torske.

Hvor: Landmark

Når: 17. mai, 20.00 og utover.

Hvorfor: Det er litt ekstra gøy når 17. mai kommer på en fredag. Og i år skjer det ekstra mye i byen på grunnlovsdagen. Du kan for eksempel ta turen på Landmark, og høre to av landets fremste utøver av elektronisk musikk.

Les også Hun lager musikk som bokstavelig talt beveger

Bjørn Torske og Bård Aasen Lødemel, også kjent som Skatebård, er for lengst blitt legender innen den elektroniske musikken. Tromsøværingen og sunnmøringen gjør ikke alltid gjør så mye utav seg hjemme i Bergen, men de er begge kjent langt utenfor Norges grenser. På 17. mai fyrer de opp Landmarks dansegulv fra dørene åpner til de stenger.

Landmark vil for øvrig ha åpent også i 2. etasje, der du gjennom de store glassvinduene vil ha panoramautsikt til fyrverkeriet ved Smålungeren.

Et perfekt sted å ta turen 17. mai, med andre ord.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: 16. mai med Datarock

DATAROCK: Etter flere år i stillhet kom Datarock tilbake for fullt i 2018 (arkiv). byoutline Eirik Brekke

Hva: Datarock-konsert

Når: 16. mai kl. 21.

Hvor: Hulen på Møhlenpris

Hvorfor: Det var gjennom det ukentlige konseptet «torsdagsrock», at Datarock tok sine første steg ut i rockens verden, og på torsdag vender Datarock tilbake til til røttene sine i Hulen på Møhlenpris.

Les også Øyeblikkene som formet bergenserne

I mars ga rockebandet ut «Face the Brutality», som ifølge BTs anmelder er deres beste album til nå. Dette alene gjør det verdt å ta turen til Hulen denne uken. I tillegg er konserten en god anledning for litt mimring. Det er snart femti år siden studentstedet åpnet dørene til det tidligere bomberommet for første gang, og på 17 mai feirer Hulen 50 år.

Marita Ramsvik

KONSERT: Åttitallsbonanza

STILSIKKERT: Truls Prestegard, Jonas Hellesøy og Erlend Aarli (fra v.) i Shuffle Baby satser alt på åttitallsinspirert funkpop. byoutline Christoffer Møgster/Shuffle Baby

Hva: Shuffle Baby

Hvor: Hulen

Når: Lørdag 18. mai kl. 21

Hvorfor: Åttitallet hadde for lengst passert da medlemmene av Shuffle Baby ble født, likevel er det ikke tvil om hvor bergensbandet har hentet sin viktigste inspirasjon. Trioen har tydeligvis tilgang til de aller fleste synthlyder fra datidens listepop – og vet nøyaktig hvordan de skal bruke den.

Les også Dette er den beste nye vestlandsmusikken

Spe på med litt funky gitar og frontfigur Jonas Hellesøys imponerende, smektende stemmebruk, så har man en ganske intens og fengende synthpop-pakke. Denne kvelden feirer trioen sin nye EP, «Posers», hvor Hellesøy synger om «hot love» og livet som imaginær superstjerne. «Relativt skamløs band fra Bergen» er gruppens egen beskrivelse av seg selv, det er ganske treffende.

Erik Fossen

KONSERT: Steintung søndag

TUNGE PLANER: Nicholas DiSalvo, Jack Donovan, Matt Couto og Michael Risberg i stonerbandet Elder går løs på Landmark søndag. byoutline Tim Bugbee / Tinnitus Photography

Hva: Elder + Red Mountains

Hvor: Landmark

Når: Søndag 20. mai kl. 20

Hvorfor: Med 16. mai på torsdag kan det bli en tung helg for festglade folk. De som helst vil ha alt enda tyngre enn alle andre anbefales imidlertid å avslutte festen på Landmark søndag. Elder er nemlig noe av det beste som finnes i hele stoner rock-sjangeren.

Les også Askøys store rockesønner er deilig uforutsigbare

Amerikanerne fyller hele spennet i sjangeren, fra dystre sneglepartier og psykedelia til rendyrket riffrock med doble gitarer. Låtene er sjeldne kortere enn ti minutter, som seg hør og bør. Når de ståker som verst er Elder helt på høyde med Motorpsycho (som de for øvrig deler scene med i Hamburg noen dager i forveien), til tider vil jeg jommen meg påstå at de er bedre.

Erik Fossen

Publisert 16. mai 2019 13:43 Oppdatert: 16. mai 2019 14:23