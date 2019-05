Kanskje Nattjazzens beste til nå

Mindre enn 10 minutter siden







NIGHTRIDE: Sondre Lerches versjoner av «Night Ride Home» og «The Sire of Sorrow» var to av flere imponerende tolkninger av Joni Mitchells låter, mener BTs anmelder. byoutline Sondre Horvei, Nattjazz

Einar Engelstad Musikkanmelder i BT

Fakta Konsert/Nattjazz Hyllest til Joni Mitchell Røkeriet, USF Les mer

Det er ingen liten oppgave når unge jazzmusikere og vokalister skal gi seg i kast med å tolke ikonet

Joni Mitchells mangslungne musikalske karriere. Men på Nattjazz torsdag kveld lykkes de fire

vokalistene og de syv musikerne til de grader.

I stor grad bygger konserten på en tilsvarende fremførelse i Operaen i Oslo i fjor høst under åpningen

av Oslo Jazzfestival. Men kveldens Nattjazzutgave var likevel ingen blåkopi. Og når konseptet settes

opp på nytt på Kongsberg Jazzfestival til sommeren, har det sikkert tatt noen steg videre.

Det var på ingen måte noen «greatest hits-samling» publikum fikk servert, men likevel nok av de

kjente, kjære til at salen var mer enn fornøyd. Det kan nemlig ikke ha vært lett for orkesterleder og

pianist Anja Lauvdal å skulle begrense seg. Joni Mitchells karriere strekker seg over 40 år og dekker

alt fra visesang på 60-tallet til samarbeid med kjente jazzmusikere på 80 og 90-tallet.

Hun fylte 75 i fjor og har de seinere årene foretrukket malerpenselen fremfor gitar og piano. Men som konserten viste, står det nok av yngre musikere klare til å overta arven etter henne.

Det begynner med en lavmælt instrumentalutgave av «A Case Of You» fra albumet «Blue» fra 1971

inkludert nydelige trompetsoli av Torstein Lavik Larsen. Deretter overtar Susanna Wallumrød som

vokalist med «This Flight Tonight» fra samme plate.

Riktig viltert blir det når Rohey Taalah tolker «The Dry Cleaner from Des Moines» fra samarbeidet

Mitchell gjorde med Charles Mingus. Her nærmer det seg nesten frijazz til tider. I sterk kontrast til

den svært så pene og pyntelige instrumentalutgaven av «All I Want», også hentet fra Blue-albumet,

som vi har fått like før.

Røkeriet er smekkfullt denne kvelden og det godt voksne publikumet er så lydhøre at det er en

virkelig fryd. For de fleste er nok musikken til Joni Mitchell et ikke uvesentlig lydspor til ungdom og

voksenliv. Både forelskelse og kjærlighetssorg.

«Both Sides Now» har fått norsk tekst, og Frida Ånnevik har salen i sin hule hånd fra første tone.

Sondre Lerches utgave av «Night Ride Home» fremført med bare gitar fungerer overraskende bra.

Nesten enda bedre er den mer ukjente «My Secret Place» der han synger duett med Rohey Taalah.

To stemmer som står perfekt til hverandre.

Imponerende er også Sondres versjon av «The Sire of Sorrow» fra «Turbulent Indigo» (1994) med et

arrangement som kunne vært gjort av de beste studiomusikerne i L.A. midt på 70-tallet.

Avslutningen med «Shadows and Light» fra «Hissing of the Summer Lawns» kan knapt gjøres bedre

med perfekt og samspilt koring fra alle de fire vokalistene på laget. Elegant komplettert med en

lyssetting bestående av – selvfølgelig lys og skygge.

Flere minutters taktfast applaus fra et overbegeistret publikum var på alle måter vel fortjent.

Publisert 31. mai 2019 12:44