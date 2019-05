Skrattsalver på sammenbruddets rand

Publikumskontakten er der fra første øyeblikk. Det er umulig å ikke flire.

Et eller annet sted midt i forestillingen «Den innbilt syke» oppstår en plutselig frykt i meg for at det hele skal kollapse. Det føles som om alle skuespillerne på scenen skal miste grepet totalt.