Cesilie Holck skulle bare ta en vals. Noen sekunder seinere lå tre av tennene hennes strødd på gulvet.

Knuste tenner og andre kunstnerulykker er blant temaene når forfatter Cesilie Holck og Adem Kollen fra bandet Romskip gjester BTs kulturpodkast.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

PÅ VEI OPP: Med sin andre roman, kan Cesilie Holck være på vei mot et nasjonalt gjennombrudd. Adem Kollen fra bergensbandet Romskip er på sin side i ferd med å bli et stadig mer sagnomsust liveband. Foto: Ørjan Deisz

– Den festen var så gøy at det nesten var verdt det, sier forfatter Cesilie Holck.

I 2011 hadde Holck en lei nachspiel-ulykke. Plutselig lå hun der på gulvet og manglet tre fortenner. Heldigvis for Holck trådde store deler av Forfatter-Bergen til: De arrangerte støttekonsert for å hjelpe henne med tannlegeregningen.

Cesilie Holck har nemlig lenge vært et kjent navn i Bergens litteraturmiljø. Nå har hun sluppet sin andre roman, og ifølge Klassekampens anmeldelder bør det være boken som for alvor gjør at hun når ut til lesere over hele landet.

– Det er en ganske smal bok, men den har samtidig noen allmennmenneskelige tema. Det føles veldig riktig at denne boken når bredere ut, sier Holck.

«Til døds» er en til dels selvopplevd roman om en kvinnen Yvonne som får besøk av faren. Han er alvorlig kreftsyk, og flytter inn på hybelen hennes for å dø.

FRONTFIGUR: Adem Kollen er frontfigur i bandet Romskip. Foto: Rune Sævig

Adem Kollen, som en gang knuste en tann mens han holdt konsert, er Republikkens andre gjest. I sommer endte bandet hans opp på hovedscenen på Bergenfest.

– Vi var ikke klare i det hele tatt, men samtidig var vi veldig klare, sier Kollen.

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 19:27 Oppdatert: 31. januar 2020 20:09

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt