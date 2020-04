Sjå Harmonien hylle koronaheltane frå heimekontor

Frå kvar sine heimekontor har musikarane i Bergen Filharmoniske orkester gått saman om å heidre alle som kjempar mot koronaviruset.

– Vi har laga ei musikalsk helsing til alle store og små heltar som no held Noreg i gang. Vi håper den vil inspirere dykk alle, seier sjefdirigent Edward Gardner i videoen som dei har delt med følgarane sine på Facebook.

Strykarane innleiar, men får etter kvart selskap av kollegaer på tromme, fløyter og kontrabass. Til saman deltek 85 musikarar i innspelinga.

– Alle konsertane våre er avlyst for sesongen. Musikarane har heimekontor og då var det viktig å finne eit fellesprosjekt. Vi hadde lyst å finne på noko som kan heidre alle dei som kjemper mot koronaviruset, seier kommunikasjonssjef Henning Målsnes.

Motstandsmusikk

Orkesteret har spelt inn Kjempeviseslåtten, som blei komponert av bergensaren Harald Sæverud som ei motstandsrøyst under andre verdskrig.

Han dedikerte verket til «heimefrontens store og små kjempere». Musikkstykket er full av fortviling, men også håp.

– Med denne versjonen ønskjer vi å hylle dei mange heltane som i koronaens tid står på for å hjelpe oss alle, og som bidreg til at samfunnet vårt går rundt. Samtidig er vi alle saman på sett og vis store og små kjemparar som treng inspirasjon til fortsett å stå på i kampen mot viruset. Kjempeviseslåtten er vårt bidrag, skriv orkesteret i sin omtale av musikkstykket.

Skal strømme konsertar

Målsnes fortel at innspelinga er gjort ved at alle musikarane har filma og tatt opp lyd på sin eigen Ipad. Så er dette redigert og synkronisert, før den blei publisert 9. april - på dagen 80 år etter at andre verdskrigen kom til Noreg.

– Videoen er sett av over 6000 allereie og vi har fått mange positive tilbakemeldingar på at dette er ei fin helsing til dei det var tenkt, seier Målsnes.

I april og mai har orkesteret planar om å strøyme kammermusikk frå konsertar i Grieghallen. Konsertane vert gjennomført utan publikum i salen og med få musikarar på scena.