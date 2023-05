Bergens Tidende kåret til årets lokale nyhetsnettsted

I fjor vant BT prisen for årets mediehus. I år stikker avisen av med to gjeve priser, en hederlig omtale og får særlig skryt for sine podkaster.

Slik så det ut da sjefredaktør Frøy Gudbrandsen og redaksjonen kunne feire prisen for årets mediehus i fjor. I år vant BT blant annet prisen for årets lokale nyhetsnettsted.

Kopier lenke

Kopier lenke

Over 600 bidrag fra 38 mediehus over hele landet var sendt inn til vurdering i Mediebedriftenes Landsforenings store mediepris.

Prisene deles ut under årets Nordiske Mediedager, som går av stabelen i Bergen denne uken.

Mens NRK og Aftenposten stakk av med flest priser, kan Bergens Tidende juble over to høythengende priser:

I tillegg fikk BT hederlig omtale, eller diplom for «excellence», som de kaller det, i kategorien årets aktualitetspodkast for podkasten «Nokon må gå».

– Dette er veldig kult, sier en svært glad sjefredaktør i BT, Frøy Gudbrandsen.

BT får blant annet skryt av juryen for å være et engasjerende nyhetsnettsted som gir leserne det lille ekstra med glimt i øyet.

– Utrolig inspirerende

«Nyskapende, informativt, ryddig, designet er elegant og enkelt å orientere seg i. Historiene er mange og svært gode», skriver juryen i sin begrunnelse og viser til at BT er det naturlige samlingspunktet for bergensere.

– Jeg kjenner meg veldig godt igjen i den beskrivelsen. Det er jo sånn jeg håper BT blir oppfattet. Både i løpende nyheter, historier, gravejournalistikk og innovasjon, sier Gudbrandsen.

– Det er utrolig inspirerende og veldig kjekt at det vanvittig gode arbeidet som så mange flinke folk gjør hver eneste dag, blir sett. Dette er rett og slett deilig og veldig fortjent, legger hun til.

Men det stopper ikke der. BT hadde tre podkaster nominert i to kategorier, og ble premiert for to av dem.

BTs aktualitetspodkast «Nokon må gå» fikk hederlig omtale av juryen. Her fra et av mange liveshow.

– En nasjonal podkast om en region!

Den første seieren kom i kategorien årets lokale podkast for «Odd Drevland: Forsvareren. Fallet. Fengselet.».

«Lytteren kommer virkelig nær hovedpersonen; det krever mot og godt journalistisk håndverk for å få til dette», skriver juryen.

I kategorien årets aktualitetspodkast vant NRK-podkasten «Mannen i Theresesgate», mens BT fikk hederlig omtale for «Nokon må gå».

Odd Drevland er hovedperson i den nå prisvinnende podkasten «Odd Drevland: Forsvareren. Fallet. Fengselet.».

«Inkluderende og interessant – selv for lyttere som bor utenfor Bergen. En nasjonal podkast om en region!», heter det i begrunnelsen.

– Vi startet tidlig å jobbe med og satse på lyd, og vi har gjort det over lang tid. Det er en satsing som er betydelig i forhold til størrelsen vår, sier Gudbrandsen.

Aftenposten kåret til «Årets mediehus»

Hun trekker frem bredden i podkast-tilbudet til BT.

– Fra «Ballspark» til dokumentarer og «Nokon må gå». Vi har ekstremt dyktige folk som jobber med dette. Dette er sinnssykt bra, sier hun.

Den aller gjeveste prisen, Årets mediehus, som Bergens Tidende ble kåret til på samme tid i fjor, ble i år vunnet av Aftenposten.

«I et krevende og ekstraordinært nyhetsår står de fjellstøtt og viser sin styrke både ved tilstedeværelse internasjonalt, analyse og innsikt og store avsløringer som forandrer samfunnet», heter det i juryens begrunnelsen.