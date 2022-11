Peter Herresthal får meg til å elske fiolinen

Ny nordisk musikk blant annet bestående av anti-Trump-lyder inntok Nykirken.

BIT20 ensemble Peter Herresthal inntok Nykirken forrige helg.

Konsertserien Norden

Hvem: BIT20 Ensemble / Aliisa Neige Barrière, dirigent / Peter Herresthal og Hege Sellevåg, solister

Hva: Musikk fra Finland

Hvor: Nykirken

Når verdenssituasjonen er turbulent, er det ekstra viktig å kjenne naboen. Det er ikke ofte en hører ny musikk fra de nordiske nabolandene her i Bergen. Heldigvis arrangerer BIT20 Ensemble konsertserien #Norden. Lørdag var turen kommet til Finland, med et program som tok utgangspunkt i komponist Kaija Saariaho, som fylte 70 år nylig.

Saariaho var festspillkomponist ved Festspillene i Bergen i 2017. Mitt høydepunkt blant verkene hennes den gangen var Peter Herresthals fremføring av fiolinkonserten «Graal Théâtre» sammen med London Sinfonietta. Fiolinisten fikk avslutte BIT20s konsert med dette verket på lørdag, og det hersket ingen tvil om at han var kveldens trekkplaster. Herresthal har spesialisert seg på nordisk samtidsmusikk og er en yndet solist. Samtidig er han en ujålete musiker som gjør lite av seg.

Aliisa Neige Barrière var dirigent for anledningen.

Saariaho tilegnet opprinnelig «Graal Théâtre» til fiolinist Gidon Kremer, men den er som skapt for Herresthals stil. Komponisten utforsker hele klangspekteret til instrumentet, og solisten skaper et vell av overtoner. Det er forsiktig og prøvende i det ene øyeblikket, og dramatisk og insisterende i det neste. Orkesteret og solisten er i perfekt balanse, og verket står for meg som en unik kombinasjon av kraft og ynde. Herresthal er en utøver som lykkes i få samme tone til å klinge på tusen forskjellige måter, og fremføringen hans fikk meg til virkelig å elske fiolinen.

Kveldens dirigent var Aliisa Neige Barrière, Saariahos datter, som også har vært Herresthals fiolinelev. Hun hadde bygget opp konsertrepertoaret rundt moren, med verk av Saariahos lærer Paavo Heininen, studievennen Magnus Lindberg og de tidligere elevene Lotta Wennäkoski og Maija Hynninen.

Callum Jennings spiller bass i BIT20 Ensemble.

Den som forventet at finsk musikk skulle klinge innadvendt og stille, fikk fordommene grundig snudd på hodet. Både i Lindbergs «Corrente» og Wennäkoskis «Nosztalgiam» er det mye temperament og sisu, selv om en kanskje også kan høre et snev av finsk melankoli. Begge verkene var fine, nye bekjentskaper.

Hynninens verk for obo og elektronikk, «Freedom from Fear» fra 2016, var ikke like overbevisende. Hynninen bodde i California i 2016, og hadde mikset inn sine egne opptak fra anti-Trump-demonstrasjoner etter presidentvalget. Disse ble krysset med taleopptak av Aung San Suu Kyi, og lyden strømmet fra Hynninens selvbygde høyttalere, som reagerte på lyden i form av integrert lys. I tillegg til at tematikken føltes søkt og utgått på dato, fremsto dette repertoarvalget for meg som en ganske uinteressant demonstrasjon av musikkteknologi.

Les også – Den umenneskelig høye tonen satt som et skudd

BIT20 er vanligvis gode på å utforske lydtekniske muligheter, og den forrige konserten i #Norden-serien var en fryd i så henseende. Iblant kan det imidlertid fremstå som om teknikken blir viktigere enn musikken. Dette ble også kveldens lyssetting et eksempel på. Flere av tilskuerne reagerte tydelig på de sterke lyskasterne, og det føltes som om BIT20 satte teknisk utprøving foran publikumshensyn.

Nykirken er et nydelig lokale med god akustikk.

I Paavo Heininens verk «Maiandros» var lyset en medspiller til den forhåndsinnspilte flygel-lyden. Både lys og lyd vandret rundt i kirkerommet, og tekniker Thorolf Thuestad gjorde som vanlig en fremragende jobb. Likevel tror jeg verket hadde gjort mer inntrykk dersom jeg hadde fått vite mer om teknologien på forhånd.

I kveldens programhefte var informasjonen imidlertid like minimal som skriftstørrelsen. De to samtalene – der BIT20s kunstneriske leder Trond Madsen snakket med Barrière og Hynninen – virket dårlig forberedt og tilførte heller ikke noe særlig til opplevelsen. Dette sto i sterk kontrast til forrige #Norden-konsert, der en tok seg tid til en ordentlig panelsamtale om svensk musikk.

Les også Vakker hyllest i Domkirken

Nykirken er et nydelig lokale med god akustikk, men fra kirkebenkene var det vanskelig å se musikerne, som satt midt i skipet. Her hadde det ikke trengtes mer enn en enkel opphøyning i form av korkrakker eller liknende.

Når det musikalske er på så høyt nivå, blir slike mangler i formidlingsrammen rundt ekstra forstyrrende. Spesielt når en vet at BIT20 kan bedre.