Da Askjell hørte om den kreftsyke åtteåringen, fikk han Aurora med på en spesiell gave

Askjell Solstrand er den usynlige lydmannen bak stjerner som Aurora og Sigrid. På Festspillene er det han selv som skal skinne.

Askjell Solstrand i en gammel skinnstol på kaien utenfor Lydriket studio ved Dikkedokken. Her slapper han av mellom jobbingen med popstjernene. Foto: Geir Martin Strande

Askjell Solstrand (27) fra Askøy har alltid tenkt at det å være musikkprodusent er nok.

– Jeg har aldri sett for meg at jeg hadde noe mer å melde enn at jeg er flink og hardtarbeidende. Det er lett å se seg selv i speilet og bare se en nerd uten noe story – i hvert fall sammenliknet med artistene jeg vanligvis jobber med, sier Solstrand og smiler.

– En utrolig trist historie

Den respekterte produsenten sitter i det legendariske studioet Lydriket ved Dikkedokken. Med hettegenseren godt plassert over capsen, holder han på å skru lyden på det kommende albumet til artisten iris.

Nå er det han selv som skal på scenen. Under en festspillkonsert i Håkonshallen 31. mai, skal Askjell Solstrand og en rekke «spesielle gjester» fremføre musikk fra hans kommende soloalbum «Everything will be ok».

Her i det litt slitte og velbrukte studioet Lydriket har Askjell Solstrand sittet store deler av sitt voksne liv. Foto: Geir Martin Strande

Den første singelen, «Sofia», er en låt som betyr spesielt mye for ham.

Ideen oppsto i et chattesamfunn på Discord for folk som liker Askjells musikk.

– Jeg møtte en fan som hadde en kreftsyk, åtteårig kusine, Sofia, i Australia. En utrolig trist historie som inspirerte meg til å skrive et pianostykke som jeg skulle sende kusinene, sier Solstrand.

Fikk høre sangen før hun døde

Han visste at jentene likte både Aurora og iris – og begge vokalistene stilte velvillig opp da Askjell bestemte seg for å gjøre den til en skikkelig sang.

– Sofia fikk høre den første versjonen av låten før hun døde. Selv fikk jeg dessverre aldri møtt henne, sier Askjell.

Aurora og Askjell har jobbet mye sammen de siste syv årene. Foto: Isabella Bull

Den åtte år gamle jenten hadde en stor drøm: Å bli kunstner. Nå har familien sendt over maleriene og tegningene hennes til Bergen.

– Jeg skal lage en video som skal promotere låten internasjonalt. Der bruker vi Sofias bilder i en utstilling på Gyldenpris kunsthall, forteller Solstrand.

I samme video klippes det inn scener der et av maleriene hennes blir hengt opp i kunstmuseet Louvre i Paris. Dette blir organisert av et annet medlem på Discord – en som tente på ideen og har gode kontakter på museet.

– Slik får Sofia sin plass blant de aller største, om enn bare for en liten stund.

– Helt eksepsjonell

27-åringen har de siste syv årene jobbet for Made Management både som produsent og artist, og har nærmest sittet stand-by ved miksepulten i Lydriket for å produserte alt fra Aurora, Sigrid, Emilie Nicolas til Depresno og Kjartan Lauritzen.

– Det har blitt lite ferier, for å si det sånn. Jeg jobber til alle døgnets tider, og det blir smått med sosialt liv. Men noe må man ofre, mener Solstrand mens han drikker kruttsterk kaffe.

Han husker godt da en ung og ukjent Sigrid Raabe kom inn i studioet i 2015 for å lage en demo. Det materialiserte seg i pianoballaden «Dynamite», som kom på Sigrids første EP i 2017.

Askjell har jobbet med Sigrid siden 2015. Foto: Privat

– Kunne du umiddelbart se at Sigrid ville bli det neste store?

–Jeg synes jo hun var helt eksepsjonell, men jeg vet ikke om jeg kunne sagt det med sikkerhet da. For det er en muskel som må trenes, det å forstå hva som er bra, sier Solstrand.

Ble oppdaget på Verftet

Solstrands jobb som produsent er å få frem visjoner og ideer – og deretter bruke sin musikalske kompetanse for at låtene skal høres best mulig ut.

– Jeg har vært fornøyd med livet som bakmann. Det var aldri viktig å bli kjent utad. Alt har handlet om musikken, jeg har vært mer opptatt av å få anerkjennelse og aksept innad i bransjen, sier Solstrand.

Askjell Solstrand har veldig mange jern i ilden. Foto: Geir Martin Strande

En låtskrivercamp på USF Verftet i 2017 fikk ham inn på et nytt spor. Der deltok også Francisca Gonçalve, som da jobbet i Universal Musics kreative avdeling, Globe, i London.

De to hadde møttes tidligere i forbindelse med Auroras utgivelse av Oasis’ «Half the World Away».

– Hun spurte om jeg ville prøve å lage noe neoklassisk musikk. Så jeg pitchet en idé, sier Solstrand.

Solodebuten til Vilde Iris Hartveit Kolltveit, «From inside a car», ble spilt inn sammen med Askjell Solstrand. Foto: Made

Denne ble, overraskende for ham, sendt rundt til mange i plateselskapet Decca, som også gir ut musikken til Aurora.

Dette satte i gang en rekke prosesser. Hver natt, etter produsentjobbingen, satte han seg ned ved pianoet og laget musikk. Låtene ble satt sammen til en EP.

Platekontrakten kom raskt i boks. Og på singelen «To Be Loved» fikk han Aurora med som vokalist.

– Jeg har vært god venn med henne siden 2014. Da jeg fortalte at jeg hadde begynt å skrive egen musikk, støttet hun meg hundre prosent, og vi ble enige om å gjøre en låt sammen, sier Solstrand.

– En mektig opplevelse

Det gode vennskapet gjorde at Askjell fikk varme opp for Aurora på turneen hennes høsten 2018.

– Jeg fikk veldig god respons av publikum. Vi var en god match, tror jeg. Så jeg har fått mange Aurora-fans til å høre på musikken min. De er utrolig dedikerte. Puster hun på noe, så er de der, sier Solstrand og smiler.

Her er arbeidsverktøyet til Askjell Solstrand. Foto: Geir Martin Strande

Her Askjell Solstrand og dePresno i Lydriket i 2018. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Det siste pandemiåret har han produsert mye musikk, blant annet låter på Sigrids og Auroras kommende album, soloplaten til Kobe, Depresno, SKAAR og iris sine nye album.

Solstrand har også fått tid til å skrive musikk og tekster til det kommende soloalbumet, som fremføres for aller første gang i Håkonshallen.

– Det kommer til å bli en mektig opplevelse. Mange av dem jeg vanligvis spiller med, blir med i bandet. Dette blir jo på en måte min første skikkelige konsert, der folk kommer for å oppleve bare meg, sier Solstrand.

Med seg på scenen skal han ha med seg flere hemmelige gjester. Men dem vil han ikke røpe navnene på.

– Det blir garantert mye grining. Det er jo spesielt å gjøre en slik konsert med dem jeg har jobbet tettest på.