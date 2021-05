De har solgte tusenvis av billetter utenlands. Nå avlyses festivalen.

Rockefestivalen Beyond The Gates i Bergen utsetter hele programmet til 2022.

Torgrim Øyre må nå avlyse årets Beyond The Gates. Foto: Tor Høvik

– Vi solgte rekordmange billetter i august i fjor, midt i pandemien. Over 50 prosent av publikum er utlendinger, fra Kina til Uruguay. Men det er mulig vi alle var litt for optimistiske for sommeren, sa festivalsjef Torgrim Øyre til BT 15. april.

Blir med neste år

Han fikk rett. For nå blir metallfestivalen, som skulle avholdes fra 3. til 7. august, utsatt til neste år.

«Som en konsekvens av den pågående koronasituasjonen og de restriksjonene dette medfører blir det umulig å avholde Beyond the Gates i den form den opprinnelig var planlagt for sommeren 2021», skriver festivalen i en pressemelding.

Beyond The Gates hadde allerede solgt cirka 9000 billetter. Både Verftet og Grieghallen skulle brukes.

Emperor kommer tilbake til Grieghallen neste år. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Det store prosjektet, selve tiårsjubileet for festivalen, var konserten med Emperor, Mayhem og Enslaved – som alle laget sine mest klassiske album i Grieghallen lydstudio, med Pytten som produsent.

Alle tre platedebuterte i 1994 – derfor kalles kvelden for «Grieghallen MCMXCIV».

– Her har vi solgt over 2000 billetter allerede. Det vil valfarte folk fra hele verden. Bandene er supertente og vil spille fulle sett, fortalte Øyre.

Festival i august 2022

Denne happeningen blir nå utsatt til 2022. Det sammen blir konserten med heavy metal-legendene Mercyful Fate.

Fjorårets festival ble også avlyst på grunn av koronapandemien. Nå satser festivalen på at neste års festival, fra 2. til 6. august, kan avholdes.

Alle som har kjøpt billetter til årets festival kan enten beholde disse for bruk neste år eller be om refusjon.

Bygdalarm i Norheimsund melder også at de avlyser årets festival.