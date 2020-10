Da bystyret i Bergen ville rive siste rest av Bryggen, gjorde Koren Wiberg en avgjørende oppdagelse

Bryggen og Det hanseatiske Museum hadde knapt eksistert om det ikke var for Koren Wiberg.

På slutten av 1800-tallet var begeistringen for det norske stort. Da en akademiker fra Oslo påpekte at Bryggen ikke var norsk, avgjorde bystyret at den skulle rives. Foto: Jannica Luoto

Geir Atle Ersland

La oss gå tilbake til 1890-årene. I norsk politikk og kulturdebatt var det en sak som overskygget alt annet: Forholdet til Sverige og den upopulære unionen.

Begeistringen for det norske sto høyt. Det var nasjonal stolthet og bønder i bunader så langt øyet rakk. Bylivet var forurenset av impulser utenfra.

Historikerne konstruerte en fortelling der hovedlinjen gikk mellom det norske og det utenlandske.

I Oslo publiserte Alexander Bugge avhandlingen «De norske byers selvstyre og handel før Hanseaternes tid». Bugges konklusjon var at hanseatene hadde utkonkurrert et spirende norsk, les bergensk, handelsborgerskap på 1300-talet.

Lokalt sto minnet etter hanseatene bokstavelig talt for fall. I 1899 vedtok kommunen en nybyggingsplan som i løpet av de neste ti årene ødela halvparten av den historiske bebyggelsen. Det hanseatiske Museum, et lite privat museum, stiftet av Koren Wibergs far, Johan Wilhelm Olsen, fikk leve på nåde inntil videre.

Stiftelsesdagen for museet var 26. juli 1872 da prins Oscar Fredrik med stor entusiasme besøkte museet. Få måneder senere ble han kong Oscar 2., kongen som sto i veien for norsk selvstendighet.

Geir Atle Ersland er professor ved Senter for middelalderstudier på Universitetet i Bergen. Han skriver om Koren Wiberg i forbindelse med 150 årsjubileet for hans fødsel. Foto: Vegar Valde

Da Johan Wilhelm Olsen døde i 1898 overtok sønnen Koren Wiberg museet. Han forsto at det ikke var mulig å protestere mot det han omtalte som fremskrittets gang. «Das uralte Cunthors» tid var forbi.

I 1899 kom «Det tyske kontor» der Wiberg med over 400 egne tegninger beskrev hver bryggegård. Det var så vellykket at bystyret ikke så det som nødvendig med ytterligere dokumentasjon før Bryggen ble revet.

Det hanseatiske museum hadde alle odds mot seg på slutten av 1800-talet, det var et urbant minne om en gruppe utlendinger som fikk en stor del av skylden for Norges undergang – det vil si undergangen til det historikerne hadde utropt som Norgesveldet under kongene Håkon Håkonsson og Magnus Lagabøte.

Det fantes et lyspunkt. Lübeckarkivaren Friedrich Bruns’ arbeid «Die lübecker Bergerfahrer und ihre Chronistik» hadde gjort Bryggen til mer enn lokalhistorie.

Verket kom ut i 1900, og inspirerte Koren Wiberg til å ta fatt i både hanseatiske og norske middelalderkilder. Dessuten gjorde han notater og skisser etter hvert som løsmasser ble fjernet under de nedrevne gårdene, og registrerte at tidligere bebyggelse fulgte samme mønster i lag på lag gjennom hundreårene.

Portrett av Koren Wiberg, malt av Leif Rustad. Wiberg var skjønnlitterær forfatter, kunstner og grunnlegger av Bergen kunsthåndverksskole, der han også var mangeårig direktør.

Fakta Johan Christian Koren Wiberg Født 10. oktober 1870. Død 22. mars 1945.

Koren Wiberg var tegner, maler, arkeologi og kulturhistorisk forfatter.

Grunnla Bergens Kunsthåndverksskole og var i flere år direktør ved skolen.

Overtok og ledet Det Hanseatiske Museum etter at hans far, Johan Wilhelm Olsen, døde i 1899.

Ga ut flere skuespill, romaner og jubileumsskrifter hvor han skildret Bergen fra gamle dager. Les mer

Konklusjonen ble at Bryggen hadde sine røtter helt tilbake til byens eldste tid. Bryggen var ikke skapt av hanseatene, men de hadde tatt over på 1300- og 1400-tallet, og for så vidt leverte bydelen fra seg i samme skikk da den organiserte hanseatiske handelen gikk i oppløsning ved midten av 1700-tallet.

Bergen var etter Koren Wibergs syn hanseatene stor takk skyldig fordi de hadde holdt fast ved byggeskikken fra Norgesveldets tid, og enda lenger tilbake. Rekkene av gamle hus, bryggegårdene, var minnet etter en norsk urban kultur fra førhanseatisk tid. Koren Wiberg argumenterte så overbevisende at riksantikvar Harry Fett uttalte at,

«Bryggen er (…) ikke bare – ikke engang først og fremst – et minne om Bergens handelsliv i hanseatertiden, da denne by var et centrum i Norden. Takket være de tyske kjøpmenns konservatisme har vi her, som det eneste sted, bevart karakteren av et helt middelalderlig byparti. Det er dette som gjør Tyskebryggen til den viktigste bydel i Norge, historisk og nasjonalt sett.»

Det var et nærmest genialt historiefortolkende grep. Bryggen var like norsk som landsbygden, rosemaling og bunad. Da striden om Bryggen tok seg opp utover i 1930-åra, og Koren Wiberg ledet arbeidet til «Tyskebryggen-komiteen», førte han i pennen følgende: «Hvad stavkirkene var og er for vår sentrale byggekunst er Bryggen for vår eldste bebyggelse. Kan der bevises at den gjenstående del viser en middelaldersk byplan i tomteanlegg og byggemåte må gårdene bevares. Rives de til tross for beviser, er ødeleggelsen like stor, som den der blev begått mot våre stavkirker.»

Nå dukket det opp motstemmer. Bernt Lorentzen fremførte i Bergens Tidende en skarp kritikk. Han hevdet at Bryggen var omformet etter bybrannen i 1248 da allmenningene ble anlagt, og etter bybrannen i 1476, da gårder ble slått sammen, og bygd bredere og høyere. Koren Wiberg viftet det bort med at Lorentzen gjerne måtte ha sine synspunkter, noen avgjørende bevisføring hadde han ikke lagt frem. «Egentlig er det for tidlig å diskutere disse sakene. La efterslekten om det, der kan jo i fremtiden finnes nye kilder.»

Lorentzens synspunkt ville faktisk tjene til å rive Bryggen. Selv om anlegget av allmenningen etter 1248 er helt uten støtte i kilder, og hypotesen om endringer etter brannen i 1476 heller ikke er forenlig med skriftlige kilder eller Herteigs konklusjoner etter utgravningene i 1956–69.

Det er Koren Wibergs synspunkt som har fått støtte i nyere forskning. Hans positive syn på hanseatene, som en del av Bergens historie og europeisk urban historie, er også tydelig å lese i innskrivingsdokumentet på UNESCOs verdensarvliste fra 1979.

Det er nærliggende å avslutte med Håkon Sheteligs minneord frå 1945: «Dr. Christian Koren Wiberg døde 22/3 1945, og Bergen mistet i ham sin virksomste og betydeligste lokalhistoriker, en sterk personlighet, alltid våken på vakt om byens tradisjoner og kulturminder, snar til kamp og angrep og en hard motstander, lidenskapelig fylt av kjærligheten til byens arv som var ett med hans eget vesen. Han kan aldri erstattes.»