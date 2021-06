«Katla» blir gradvis bedre, mørkere og mer ubehagelig

Netflix’ første islandske originalserie er et seigt, overnaturlig mysterium.

Mystiske skikkelser dukker opp nær vulkanen Katla og tvinger Víks innbyggere til å konfrontere problemene sine. Foto: Lilja Jonsdottir

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta «Katla» Drama/science fiction.

Regi: Baltasar Kormákur, Börkur Sigthorsson, Thora Hilmarsdóttir.

Skuespillere: Guðrún Ýr Eyfjörð, Ingvar Sigurðsson, Íris Tanja Flygenring, Aliette Opheim, Þorsteinn Bachmann, Valter Skarsgård.

Tilgjengelig på Netflix fra 17. juni. Les mer

Om du har tålmodighet til dette seige islandske mysteriet, vokser «Katla» seg til en virkelig interessant serie.

I virkeligheten er et utbrudd fra vulkanen på overtid. I Netflix-serien har Katla hatt utbrudd sammenhengende i et år, og landsbyen Vík er så godt som forlatt. Bare noen siste, sta innbyggere kjemper seg ennå til en tilværelse på den askedekte sørsiden av Island.

Blant dem er Grima (Guðrún Ýr Eyfjörð). Grimas søster Ása (Íris Tanja Flygenring) forsvant like før Katlas utbrudd, men hun har ikke akseptert at Ása er død, selv om far Tor (Ingvar Sigurðsson, «En hvit, hvit dag») synes det er på tide å gå videre.

Den islandske naturen er grå, trist, og spektakulær på samme tid. Det passer fortellingen godt. Foto: Lilja Jonsdottir

Så blir en svensk kvinne (Aliette Opheim, «Beartown», «Kalifat») funnet på isbreen nær vulkanen, forfrossen og forvirret. Hun er bare den første mystiske personen som dukker opp, og som tvinger Viks innbyggere til å konfrontere problemene sine.

«Katla» har ingen hast med å komme til kjernen av mysteriet – her bygges den uhyggelige stemningen gradvis, hinter til islandske folkeeventyr, og lar folk holde på sine hemmeligheter.

Det er mange visuelle og dramatiske fordeler ved å velge seg et Vík dekket av aske som scene, med den urolige vulkanen som bakteppe. Den islandske naturen er grå, trist, og spektakulær på samme tid. Det passer fortellingen godt.

Mysteriet som utspiller seg i Vík på Island blir stadig mørkere og skrekkeligere. Foto: Lilja Jonsdottir

Stemningen og den sakte oppbygningen minner om den tyske Netflix-serien «Dark» (2017-2020), men aller mest om «Gjengangerne» (2012-2015), en fransk serie som handler om en landsby hvor en rekke personer står opp fra de døde, og returnerer til hjemmene sine som om ingenting har skjedd.

Situasjonen i «Katla» er liknende, bare at vulkanen ikke kun hoster opp døde, men også tilsynelatende kloner. Innbyggerne i Vík håndterer møtene med de mystiske personene på svært ulike vis. Et separert par har helt forskjellige følelser om gjenkomsten til deres sønn, mens en religiøs mann lurer på om det er gud eller djevelen som tester ham.

Grima (Guðrún Ýr Eyfjörð) er en av få innbyggere som har blitt boende i Vík selv om Katla har hatt utbrudd i over et år, og bygden er dekket av aske. Foto: Lilja Jonsdottir

Det er i de ubehagelige konfliktene hvor det mest interessante ligger, og «Katla» kunne med fordel dykket fortere inn i dette, for å kunne gå enda dypere. Jeg irriterer meg også over karakterer som ikke stiller de spørsmålene som de åpenbart burde. Det er noen mulige plotthull, og ting som virker usammenhengende og mangler forklaring, dels grunnet brå klipp mellom ulike historielinjer.

Heldigvis finner serien formen mer og mer for hver episode. Slik kryper mysteriet og Vík inn under huden samtidig som det blir stadig mørkere og skrekkeligere.

Med litt tålmodighet og overbærenhet for det som knirker i «Katla», blir belønningen en fascinerende og forstyrrende historie, som jeg håper Netflix gir enda en sesong å vokse på.