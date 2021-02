Mange ville være med i skolerevyene, men hoppet av da fester og sosial omgang ble avlyst

Elever som har sluttet underveis, dårlig oppmøte på digitale øvinger og manglende engasjement på møtene. Slik har det vært for elevene på Nordahl Grieg å lage revy under pandemien.

Elevene på Nordahl Grieg har større muligheter til å møtes når skolen er på gult tiltaksnivå. Fra v. Louise Matthiessen, Martine Langhelle, Alexander Naustdal, Kristin Haugland, Trym Visnes, Emilie Gausdal Selle, Gard Albriktsen, Fanny Nupen og Christine Matthiessen. Foto: Eirik Brekke

BT skrev forrige uke om Nordhordland Folkehøgskole der 170 unge lever som om pandemien ikke eksisterer.

Slik er det på ingen måte for elevene ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen.

20. januar kunne elevene endelig komme tilbake på skolen etter nedjustering til gult nivå. Det ble en kortvarig glede.

Denne uken fikk elevene beskjed om full overgang til digital undervisning og forberedelser til rødt nivå på skolene.

Dermed er det stor usikkerhet rundt den planlagte skolerevyen, «Reality Check», som skulle ha premiere mandag 22. februar.

Store utfordringer

– Jeg savner å kunne møte alle de andre som er med i revyen. I år er det mange med som jeg ikke kjenner en gang, forteller Fanny Nupen (18), skuespillersjef for årets revy.

Flere lokalaviser rundt om i landet har skrevet om skolerevyer som avlyser årets forestilling. I Oslo er det også stor usikkerhet rundt årets sesong, skriver Aftenposten.

Etter en høst preget av strenge restriksjoner og hjemmeskole, forteller revyledelsen ved Fana-skolen om utfordringene: Folk som har sluttet underveis, dårlig oppmøte på digitale øvinger og manglende engasjement på møtene.

– Det er vanskelig å lage revy når vi ikke får være sammen, sier Gard Albriktsen som spiller gitar i bandet (16). Foto: Eirik Brekke

Ingen fester og hyttetur

Årets revy hadde mange søkere i høst. Men da de verken kunne ha revyfester eller hyttetur, mistet mange interessen, forteller elevene.

Ifølge Nupen er det særlig mangelen på det sosiale som har vært det mest utfordrende med årets produksjon.

– Det er jo det som er så gøy med revy, å møte folk og finne felles interesser, forteller hun.

– Vi har hatt felles digitale møter med revysjefene på Amalie Skram og Langhaugen videregående skole. De beskriver mange av de samme problemene, forteller revysjef Christine Matthiessen (19).

Konsekvensene av rødt nivå

– Når skolene har vært på rødt nivå, har arbeidet med revyen nesten stått stille, forteller Fanny Nupen.

– Fristene vi har satt er bare blitt utsatt og utsatt, legger hun til.

Revyfolket har blitt delt inn i egne kohorter med ansvar for musikk, band, kostymer, PR og så videre. Siden de ikke har kunnet samles på tvers av gruppene, har øving og brainstorming vært spesielt vanskelig, forteller Matthiessen.

– Jeg savner det å kunne jobbe på tvers av grupper, klasser og trinn. Dette var noe av det som skapte mest fellesskap de tidligere årene, sier hun.

Savner normale tider

Lise Gro Sælemyr, lektor ved skolen, har vært involvert i flere tidligere revyproduksjoner. Hun synes det er synd at begrensningene går utover elevenes sosiale og kreative utfoldelse.

– På denne tiden i fjor var elevene på skolen nesten hver helg, forteller Sælemyr.

Fjorårets revyproduksjon ble ikke påvirket av pandemien. Den hadde premiere noen uker før landet stengte ned.

Signe Krüger Birks, fylkesleder i Elevorganisasjonen Vestland, har medfølelse for at årets elever ikke får den samme revyopplevelsen som tidligere kull.

– Revy betyr mye for samhold og lagfølelse. For ungdommene er samarbeid på et stort prosjekt uvurderlig arbeidserfaring, mener Birks.

Optimistiske, men realitetsorienterte

Selv med knapp tid til premiere og usikkerhet rundt smittesituasjonen, er elevene innstilt på at de skal få til en produksjon i år.

Revyen har inngått et samarbeid med elevene på medielinjen på skolen for å filme forestillingen. De vurderer en løsning der publikum kan kjøpe digital tilgang eller strømme den live.

– Jeg tror og håper vi kommer i mål til slutt, sier Matthiessen.

