Kommunen varsler at kultur- og uteliv trolig kan åpne igjen om kort tid. – Ingenting er finere enn at vi kan samles andre steder enn foran en PC-skjerm, sier studentleder.

Leder for studentorganisasjonen Bergen Teknikersamfund (BTS) ved Høgskulen på Vestlandet, Andreas Nilsen Landøy, gleder seg til å treffe flere medstudenter og venner igjen. Foto: Marita Aarekol

– Vi har med oss nyheter som gjør tiden fremover litt lettere, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Siden 6. februar har det vært forbud mot kulturarrangement. Kinoer, museer og tilsvarende har måttet holde stengt. Inntil mandag denne uken var det kun lovlig med takeaway fra spisesteder, og alkoholforbudet gjelder fremdeles.

Besøk hjemme har myndighetene bedt oss begrense. Tiltakene har spesielt rammet studenter og andre unge på små hybler og i kollektiv.

Nå vil kommunen lette på flere av tiltakene, som betyr at Bergens ute- og kulturliv forhåpentlig kan åpne delvis neste uke.

– At vi kanskje kan treffes på en bar neste uke, varmer hjertet mitt og gjør meg skikkelig motivert, sier BI-student Maya-Katrin Skjeldal.

Fakta Disse reglene kan gjelde i Bergen fra neste uke Byrådet i Bergen forventer at regjeringen vil følge opp anmodningen deres om å droppe de lokale reglene og gå over til kun de nasjonale reglene. For kultur- og utelivet betyr det i så fall at følgende regler vil gjelde: Lov med alkoholservering dersom det serveres mat.

Det er ikke lov å servere alkohol etter midnatt, og man kan ikke slippe inn gjester etter klokken 22.

Det må være minst én meter mellom gjester som ikke er i samme husstand.

Det må være sitteplass til alle, og kun bordservering av alkohol.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.

BI-student Maya-Katrin Skjeldal er eksternansvarlig i BIs studentorganisasjon (BISO). Foto: Privat

– Mer lavterskel å treffes ute

I tillegg til å studere organisasjonspsykologi, HR og ledelse på BI, er Skjeldal eksternansvarlig i BIs studentorganisasjon (BISO). Hun sier at lettelsene er viktige for studentenes helse.

– Det er jo utrolig viktig for studenter å ha et nettverk. Mange studenter kjenner på en ensomhet nå – ingenting er finere enn at vi kan samles et annet sted enn foran en PC-skjerm, sier hun.

At barene trolig kan åpne ølkranene igjen, mener hun er spesielt bra. Men ikke bare på grunn av alkoholen, men for å ha et sted å møtes.

– Det er mer lavterskel å treffes ute, sier BI-studenten.

Kommunen varsler at kultur- og uteliv trolig kan åpne igjen om kort tid. Her fra da utestedene gjenåpnet i oktober i fjor. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Og legger til:

– Et utested kan være en trygg arena med tanke på smittevern også. I stedet for å sitte på en liten studenthybel, er det bedre å sitte rundt et langbord der man kan holde meteren.

Hun får støtte av «formand» for studentorganisasjonen Bergen Teknikersamfund (BTS) ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Andreas Nilsen Landøy.

– Det er ikke ølen som er det viktige, det er det å møte hverandre, sier han.

Selv har Landøy studert fire år i Bergen, og har på den måten skaffet seg et sosialt nettverk. Derfor tenker han ekstra mye på dem som ikke har det.

– Det å ha en kino eller en bar å møtes på, er nok betryggende for dem som ikke har fått så mange venner ennå, sier han.

Kinoene får trolig åpne dørene for publikum neste uke. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Psykolog: – Glad på studentenes vegne

Øystein Sandven er psykolog og leder for Sammen Psykisk Helse. Han gir studentlederne rett i det de sier om nettverk.

– Jeg er veldig glad på vegne av studentene. Alle fysiske møteplasser er viktige for studentene nå, sier Sandven.

Han sier at et hjemmebesøk eller et digitalt møte ikke er det samme som mer tilfeldige møteplasser, som en bar.

Øystein Sandven, psykolog og leder for Sammen Psykisk Helse, håper også campus åpner for studentene. – For å få gjort «studentjobben» skikkelig, må de ha et sted å gjøre den. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

– På et utested eller campus kan man stikke innom, sier psykologen, og legger til at det er steder i en mer naturlig setting og et sted å få venner.

Dersom kommunen får det som de ønsker, og det kommer lettelser på koronareglene i Bergen, har psykologen en klar oppfordring til studentene:

– Benytt de tilbudene åpningene gir!

HVL-student Andreas Nilsen Landøy vet nøyaktig i hvilken bar han vil bestille sin neste øl.

– Jeg håper at studentbaren på høyskolen får åpne opp igjen. «Kronbar» er et bra samlingspunkt, sier han.

