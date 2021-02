Nok en hjemmehelg? Her er tips fra fire kulturprofiler.

Silje Heggren, Eirik del Barco Soleglad, Karoline Krüger og Reid Gilje gir deg kvalifisert inspirasjon.

Billedkunstner Silje Heggren, skuespiller Eirik del Barco Soleglad, artisten Karoline Krüger og dirigenten Reid Gilje deler tips om hva du kan gjøre i helgen.

Bodil Garvik Journalist i BT

Publisert

1 Silje Heggren går for lydbok Billedkunstner Silje Heggren, her med hønen Bjørn Torske, liker plante-Youtube-kanal. Foto: Privat – «Hellemyrsfolket» av Amalie Skram, innlest av Eilif Armand. «Hellemyrsfolket er jo en knallgod romansyklus i fire bind, som handler om en familie fra Hellemyren i Bergen. Man kan selvsagt lese mellom åtte permer, men jeg anbefaler den faktisk som lydbok. For Eiliif Armands innlesing er så fantastisk, at denne lydboken nesten er et hørespill. Han kjører på med den bredeste striledialekt, og de fine fruene i Bergen har aldri hørtes spissere og mer indignerte ut. Lydbok på sitt beste. Den nye nettsiden til Kunstgarasjen. Aaargh, så lei jeg er av stengte gallerier og museer! Kunst er selvsagt best i levende live, men den nye nettsiden til Kunstgarasjen er et godt digitalt alternativ. Kunstgarasjen har vist presentasjoner av svært mange av Bergens kunstnere, og det er til og med en nettbutikk der. Wee – vi kan se på kunst igjen. Nick Pileggis YouTube-kanal. Nick snakker om plantene sine – om alt fra pilea og philodendron og hoya og alocasia. Han har bortimot 500 husplanter, og han elsker alle sammen. Han forteller om stell og vanning og kos. Tempoet er treigt og fint, og det er umulig å bli stresset når Nick Pileggi planteprater.

2 Eirik del Barco Soleglad digger historie Eirik del Barco Soleglad, her fra prøvene på «Cabaret». Foto: Hedvig Idås – Podkasten Dan Carlins Hardcore History. For historienerder som aldri, aldri får nok. Dan Carlin forteller med enormt engasjement. Historikernes svar på Bjørge Lillelien. Tom Waits. «Nighthawks at the diner» (1975). Hell opp et glass rødvin og hør Tom vrenge sjelen og forklare at livet ikke er så enkelt som avholdsfolket skal ha det til. You want deep-listening? You got it. Filmen «Jägerna» (1996). Kjell Sundvalls mesterstykke av en krimthriller fra de dype svenske skoger. Jakt, arv, drap, opera og bygdedyret kommer. Trilogien om Gutten av Jón Kalman Stefánssons. Rett og slett litteratur på sitt beste. Knut Hamsun letter på hatten i himmelen. Og sist men ikke minst; når vi åpner igjen, hut dere i teatret. På prinsipielt grunnlag.

3 Karoline Krüger ser på trekantdrama Karoline Krüger er hektet på bergenseren Erik Richter Strands nye Netflix-serie. Foto: Magnus Skrede – Er midt i bergenske Erik Richter Strands nye serie for Netflix: «Behind Her Eyes». Særs severdig trekantdrama med mystisk undertone. Er lovet en overraskende twist på slutten, så her poppes det popkorn. Noe av det mest inspirerte jeg har hørt i det siste av musikk er Coldplays «Everyday Life». Stort og himmelropende, fint soundtrack til rare og langsomme innestengte dager. Så nettopp filmen «Et glass til» av Thomas Vinterberg. Underfundig og velspilt om alkoholens velsignelse og forbannelse. Gleder meg ellers til dokumentaren «Kunstneren og tyven», seint – men godt.

4 Reid Gilje lytter til «Swing & Sweet» Reid Gilje, dirigent i Eikanger-Bjørsvik Musikklag, anbefaler Obama-biografien. Foto: Skjalg Ekeland – Kan anbefale de gamle «Swing & Sweet»-programmene med Knut Borge og Leif «Smokerings» Anderson på NRK Radio. Sist leste bok var «Et lovet land» – av Barack Obama. Befriende å lese om en tenkende president! Filmen «The News of the World» med Tom Hanks og Helena Zengel. Tom Hanks har en inspirerende evne til å ta oss med i historien. Av nyere musikkutgivelser vil jeg gjerne fremsnakke «Read the Sign» med Odd René Andersen & The Close Shaves. Et veldig fint album med meget rutinerte musikere.